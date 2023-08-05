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9 мигрантов прописала в квартире жительница Тольятти

5 августа 2023 11:56
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9 мигрантов прописала в квартире жительница Тольятти

Участковые уполномоченные отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1965 года рождения в июле текущего года незаконно поставила  на миграционный учет  9  иностранных граждан по месту регистрации в частном доме, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемой.

Местная жительница неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. По информации полицейских, женщина ранее к уголовной ответственности не  привлекалась.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение - свыше 2 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Комсомольскому  району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местной  жительницы  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

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