Я нашел ошибку
Главные новости:
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
Жительнице Самарской области вручили билет на парад на Красной площади
Жительнице Самарской области вручили билет на парад на Красной площади
Космонавты МКС поздравили землян с Днем Победы
Космонавты МКС поздравили землян с Днем Победы
В Самарской области полицейские и общественники принимают участие в акции «Георгиевская ленточка»
В Самарской области полицейские и общественники принимают участие в акции «Георгиевская ленточка»
Воздушная часть парада Победы над Красной площади состоится
Воздушная часть парада Победы над Красной площади состоится
9 мая пройдет акция Свет Победы»
9 мая пройдет акция «Свет Победы»
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
На площади Куйбышева в Самаре парад Победы готов к открытию
На площади Куйбышева в Самаре парад Победы готов к открытию
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
-0.44
EUR 89.51
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

9 мая пройдет акция «Свет Победы»

9 мая 2021 10:50
102
9 мая пройдет акция Свет Победы»

Принять участие в акции можно прямо у себя в квартире.

9 мая в России пройдет акция «Свет Победы». Принять участие в ней просто — ровно в 21:50 по местному времени нужно выключить свет в квартире, подойти к окну (или выйти на балкон) и посветить фонариком. Снимите это на видео и выложите в соцсети с хештегом #СветПобеды.

— Если в этом видео вы захотите сказать какие-то важные лично для вас слова о своих родственниках, которые воевали или погибли на войне, о том, что для вас значит 9 мая, — будет здорово. Но это необязательно — почтить память ветеранов молча не менее ценно, — говорят организаторы. — Мы понимаем, что в это время вы необязательно будете дома. Поучаствовать в акции можно, находясь в любом месте! Для этого просто нужно включить фонарик, вспышку от телефона или зажечь свечу ровно в 21:50 9 мая, где бы вы ни находились.

Время для акции выбрано не случайно — в 22:00 во всех крупных городах России начнется праздничный салют. Прямо перед ним можно будет почтить память героев перед кульминационным моментом всего дня, пишет 63.ру.

Теги: День Победы Свет Победы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Космонавты МКС поздравили землян с Днем Победы
09 мая 2021, 11:49
Космонавты МКС поздравили землян с Днем Победы
Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай- записали видеопоздравление.
В стране
59
В Самарской области полицейские и общественники принимают участие в акции «Георгиевская ленточка»
09 мая 2021, 11:25
В Самарской области полицейские и общественники принимают участие в акции «Георгиевская ленточка»
В завершении акции участники возложили цветы к Мемориальному памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны. Общество
91
Воздушная часть парада Победы над Красной площади состоится
09 мая 2021, 11:10
Воздушная часть парада Победы над Красной площади состоится
Ранее в Подмосковье начали разгон туч перед проведением парада Победы в Москве. В стране
86
В центре внимания
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
9 мая 2021  12:32
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
Общество
14
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
9 мая 2021  10:05
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
Общество
113
С момента своего образования государственное радиовещание стало неотъемлемой частью жизни нашего региона.
7 мая 2021  15:04
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем радио 
Общество
541
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
7 мая 2021  13:17
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
518
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в Бессмертном полку онлайн»
7 мая 2021  11:22
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн»
Общество
568
Весь список