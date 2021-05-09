9 мая пройдет акция «Свет Победы»

102

Принять участие в акции можно прямо у себя в квартире.

9 мая в России пройдет акция «Свет Победы». Принять участие в ней просто — ровно в 21:50 по местному времени нужно выключить свет в квартире, подойти к окну (или выйти на балкон) и посветить фонариком. Снимите это на видео и выложите в соцсети с хештегом #СветПобеды.

— Если в этом видео вы захотите сказать какие-то важные лично для вас слова о своих родственниках, которые воевали или погибли на войне, о том, что для вас значит 9 мая, — будет здорово. Но это необязательно — почтить память ветеранов молча не менее ценно, — говорят организаторы. — Мы понимаем, что в это время вы необязательно будете дома. Поучаствовать в акции можно, находясь в любом месте! Для этого просто нужно включить фонарик, вспышку от телефона или зажечь свечу ровно в 21:50 9 мая, где бы вы ни находились.

Время для акции выбрано не случайно — в 22:00 во всех крупных городах России начнется праздничный салют. Прямо перед ним можно будет почтить память героев перед кульминационным моментом всего дня, пишет 63.ру.