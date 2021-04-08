9 апреля с ж/д вокзала Самары отправится первый туристический поезд в Йошкар – Олу

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9 апреля 2021 года на 1 платформе железнодорожного вокзала Самара состоится торжественное отправление первого туристического поезда в Йошкар – Олу.

В мероприятии примут участие начальник Куйбышевской железной дороги, представители органов власти Самарской области.

В состав поезда включены комфортабельные вагоны категории СВ и купе, оснащенные экологически чистыми туалетными комплексами, системами поддержания микроклимата, розетками.

Поезд отправится с вокзала Самара в пятницу в 20:25 и прибудет в Йошкар-Олу в субботу в 08:50.

Расписание поезда разработано таким образом, чтобы путешественники могли отправиться в поездку в так называемом «отеле на колесах», а субботний день посвятить знакомству с регионом в рамках насыщенной экскурсионной программы «Этно-гастротур «Вкусно Едем. #ВкусноЙошка!» и вернуться домой в воскресенье утром, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников