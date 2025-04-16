88% самарцев находили деньги во время уборки

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Самарцы привыкли наводить чистоту перед Великим четвергом в канун Пасхи и майскими праздниками, но все реже готовы заниматься этим самостоятельно. Поэтому с начала весны спрос на услуги клинеров по традиции растет. Согласно опросу Авито Услуг и Авито Товаров, в котором приняли участие жители Самары, 88% респондентов проводят ежегодно уборку в весенний период. По данным Авито Услуг, в марте интерес к клининговым работам в Самаре увеличился на 39% по сравнению с февралем этого года.

Аналитики Авито Услуг и Авито Товаров выяснили, какие домашние дела самарцы предпочитают делегировать специалистам и какие современный гаджеты используют во время уборки.

Самая востребованная клининговая услуга весной — мойка окон. Солнечных дней становится больше, и на стеклах лучше заметна пыль, пыльца и разводы. В марте самарцы стали заказывать мойку окон в 8 раз чаще, чем в феврале, следует из данных Авито Услуг. Вымыть одно окно стоит в среднем 350 рублей. Цены на удаление пыли и грязи с балконных окон зависят от площади остекления и начинаются от 1 050 рублей за лоджию.

По данным опроса, самарцы всё чаще отдают предпочтение профессиональной уборке — и у каждого на то своя причина. Так, 30% респондентов доверяют клинерам ради безупречного результата, 30% ценят возможность сэкономить время, а каждый четвертый (25%) выбирает специалистов за индивидуальный подход и внимание к деталям.

Во время генеральной уборки самарцы подходят к процессу основательно. На первом месте — мытьё окон, этой задачей занимаются 80% опрошенных. Далее следуют влажная уборка полов и поверхностей (79%) и наведение порядка на кухне — от плит до духовых шкафов (74%). Также востребованы стирка штор и уборка санузлов — 66% и 78% соответственно. Зеркала и стеклянные поверхности чистят 73% участников опроса, 58% наводят порядок в шкафах и кладовках, а 52% занимается чисткой мягкой мебели и ковров.

Согласно результатам опроса, почти каждый самарец — 88% — во время уборки и разбора вещей хотя бы раз находил деньги. Причем для 12% такие находки не ограничивались купюрами: им попадались билеты, чеки, забытые записки и другие мелочи с историей.

Одним из заметных трендов в сфере уборки этой весной стало активное использование бытовых гаджетов — как профессионалами, так и теми, кто наводит порядок самостоятельно. Современные технологии уверенно входят в дом — 30% респондентов опроса Авито Услуг и Авито Товаров используют моющие пылесосы, 31% доверяют чистоту роботам-пылесосам. Технологии всё активнее входят в бытовую уборку. Пароочистители предпочитают 29% самарцев — они позволяют очищать и дезинфицировать без химии. Электрошвабры и паровые швабры выбрали 27% респондентов. Еще 25% выбирают автоматические мойщики окон — за удобство, экономию времени и результат без лишних усилий.

Весной самарцы стали чаще заказывать генеральную уборку — в марте спрос на эту услугу вырос на 47% по сравнению с февралем этого года. Генеральная уборка — процесс небыстрый и трудоемкий, поэтому самарцы стараются делегировать эту задачу профессионалам. Интерес заказчиков к поддерживающей уборке также увеличился — на 17%. Средние цены на клининг в Самаре начинаются от 999 рублей за час работы.

В результате опроса выяснилось, что 39% самарцев готовы потратить от 3 000 до 5 000 рублей на услуги клинеров. Более половины (60%) респондентов готовы выделить более 5 000 рублей, что подтверждает растущий интерес к высококлассным и комплексным клининговым услугам, где важен не только результат, но и сервис.