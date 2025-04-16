88% самарцев находили деньги во время уборки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Найти новые цели: служба занятости региона помогает участникам СВО и членам их семей
Найти новые цели: служба занятости региона помогает участникам СВО и членам их семей
В Самаре завершилась Всероссийская школа подготовки инструкторов студенческих отрядов проводников
В Самаре завершилась Всероссийская школа подготовки инструкторов студенческих отрядов проводников
В России стало меньше бездомных животных
В России стало меньше бездомных животных
Предприниматели из Самарской области представят проекты на федеральном этапе премии "Бизнес-Успех"
Предприниматели из Самарской области представят проекты на федеральном этапе премии "Бизнес-Успех"
количество резюме соискателей 14-17 лет выросло в 2,3 раза
Количество резюме соискателей 14-17 лет выросло в 2,3 раза
«РКС-Самара» приступает к благоустройству на местах зимних работ
«РКС-Самара» приступает к благоустройству на местах зимних работ
Мошенники взломали профиль на Госуслугах и похитили 250 тысяч у самарского пенсионера
Мошенники взломали профиль на Госуслугах и похитили 250 тысяч у самарского пенсионера
Среди самарских программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой
Среди самарских программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.3
-0.47
EUR 93.68
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

88% самарцев находили деньги во время уборки

16 апреля 2025 13:11
171
88% самарцев находили деньги во время уборки

Самарцы привыкли наводить чистоту перед Великим четвергом в канун Пасхи и майскими праздниками, но все реже готовы заниматься этим самостоятельно. Поэтому с начала весны спрос на услуги клинеров по традиции растет. Согласно опросу Авито Услуг и Авито Товаров, в котором приняли участие жители Самары, 88% респондентов проводят ежегодно уборку в весенний период. По данным Авито Услуг, в марте интерес к клининговым работам в Самаре увеличился на 39% по сравнению с февралем этого года.

Аналитики Авито Услуг и Авито Товаров выяснили, какие домашние дела самарцы предпочитают делегировать специалистам и какие современный гаджеты используют во время уборки. 

Самая востребованная клининговая услуга весной — мойка окон. Солнечных дней становится больше, и на стеклах лучше заметна пыль, пыльца и разводы. В марте самарцы стали заказывать мойку окон в 8 раз чаще, чем в феврале, следует из данных Авито Услуг. Вымыть одно окно стоит в среднем 350 рублей. Цены на удаление пыли и грязи с балконных окон зависят от площади остекления и начинаются от 1 050 рублей за лоджию. 

По данным опроса, самарцы всё чаще отдают предпочтение профессиональной уборке — и у каждого на то своя причина. Так, 30% респондентов доверяют клинерам ради безупречного результата, 30% ценят возможность сэкономить время, а каждый четвертый (25%) выбирает специалистов за индивидуальный подход и внимание к деталям.

Во время генеральной уборки самарцы подходят к процессу основательно. На первом месте — мытьё окон, этой задачей занимаются 80% опрошенных. Далее следуют влажная уборка полов и поверхностей (79%) и наведение порядка на кухне — от плит до духовых шкафов (74%). Также востребованы стирка штор и уборка санузлов — 66% и 78% соответственно. Зеркала и стеклянные поверхности чистят 73% участников опроса, 58% наводят порядок в шкафах и кладовках, а 52% занимается чисткой мягкой мебели и ковров.

Согласно результатам опроса, почти каждый самарец — 88% — во время уборки и разбора вещей хотя бы раз находил деньги. Причем для 12% такие находки не ограничивались купюрами: им попадались билеты, чеки, забытые записки и другие мелочи с историей.

Одним из заметных трендов в сфере уборки этой весной стало активное использование бытовых гаджетов — как профессионалами, так и теми, кто наводит порядок самостоятельно. Современные технологии уверенно входят в дом — 30% респондентов опроса Авито Услуг и Авито Товаров используют моющие пылесосы, 31% доверяют чистоту роботам-пылесосам. Технологии всё активнее входят в бытовую уборку. Пароочистители предпочитают 29% самарцев — они позволяют очищать и дезинфицировать без химии. Электрошвабры и паровые швабры выбрали 27% респондентов. Еще 25% выбирают автоматические мойщики окон — за удобство, экономию времени и результат без лишних усилий.

Весной самарцы стали чаще заказывать генеральную уборку — в марте спрос на эту услугу вырос на 47% по сравнению с февралем этого года. Генеральная уборка — процесс небыстрый и трудоемкий, поэтому самарцы стараются делегировать эту задачу профессионалам. Интерес заказчиков к поддерживающей уборке также увеличился — на 17%. Средние цены на клининг в Самаре начинаются от 999 рублей за час работы. 

В результате опроса выяснилось, что 39% самарцев готовы потратить от 3 000 до 5 000 рублей на услуги клинеров. Более половины (60%) респондентов готовы выделить более 5 000 рублей, что подтверждает растущий интерес к высококлассным и комплексным клининговым услугам, где важен не только результат, но и сервис.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Среди самарских программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой
16 апреля 2025, 13:58
Среди самарских программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой
Реже всего о том, что довольны зарплатой, сообщают менеджеры по рекламе. Общество
113
Против продажи пива на стадионах 6 из 10 самарцев
16 апреля 2025, 11:58
Против продажи пива на стадионах 6 из 10 самарцев
Мужчины чаще женщин поддерживают возврат продажи пенного напитка на матчи. Спорт
171
88% самарцев считают весну идеальным временем для новых отношений
16 апреля 2025, 10:38
88% самарцев считают весну идеальным временем для новых отношений
38% мужчин и треть женщин заводили хотя бы один весенний роман и не жалеют об этом. Общество
177
В центре внимания
В Самаре сократят маршрут одного автобуса
16 апреля 2025  12:56
В Самаре сократят маршрут одного автобуса
260
В День Победы в историческом центре Самары запретят продажу алкоголя
16 апреля 2025  12:08
В День Победы в историческом центре Самары запретят продажу алкоголя
177
17 апреля глава Железнодорожного района Самары проведет прямой эфир с жителями
16 апреля 2025  11:52
17 апреля глава Железнодорожного района Самары проведет прямой эфир с жителями
184
В Самаре пока не названа дата отключения отопления
15 апреля 2025  22:36
В Самаре пока не названа дата отключения отопления
1120
Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре
15 апреля 2025  17:32
Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре
465
Весь список