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80% самарцев главным для себя праздником считают День Победы

20 апреля 2025 11:03
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80% самарцев главным для себя праздником считают День Победы

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

SuperJob выяснил, какие официальные праздники самарцы воспринимают как личные. 80% граждан главным для себя праздником считают 9 Мая (причем чаще об этом рассказывали опрошенные старше 45 лет). 76% — Новый год, по 40% — День защитника Отечества и Международный женский день , 39% — Рождество Христово, каждый третий — 1 Мая и День России, а 24% — День народного единства.

Сегодня, накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», по данным опроса, пользуются безоговорочной поддержкой опрошенных: 90% и 87% соответственно одобряют эти инициативы. Наибольший отклик они находят среди женщин и молодежи до 35 лет. Как отмечают респонденты: «Это наша память о страшной войне»; «Наш святой долг — хранить память о тех, кто отстоял мир». Комментируя отрицательные отзывы об акциях, респонденты в подавляющем большинстве случаев отмечали неподобающее отношение к символам Победы: «Георгиевская ленточка — это знак отличия и его надо заслужить, а не вешать на антенну автомобиля!»; «Георгиевская лента — это награда! Какое может быть украшение из неё?!»; «9 Мая — это день памяти о войне и победе, в которой воевало и победило не сегодняшнее поколение».
 

Время проведения: 11—15 апреля 2025 года

Теги: Опрос

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