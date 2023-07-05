104

80 лет назад, 5 июля 1943 года началась Курская битва. По масштабу, привлекаемым силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям - это одна из крупнейших битв не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны.



Битва длилась 50 неимоверно трудных дней и ночей. Она проходила в районе Курского выступа. Перед Красной Армией стояла задача сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить противника.



Войска Центрального, Воронежского фронтов и Степного военного округа создали мощную оборону, включавшую 8 оборонительных полос и рубежей общей глубиной 250–300 км. Оборона строилась как противотанковая, противоартиллерийская и противовоздушная с глубоким эшелонированием боевых порядков и фортификационных сооружений, с широко развитой системой опорных пунктов, траншей, ходов сообщения и заграждений. Бои на всех участках носили чрезвычайно сложный и ожесточенный характер.



Битва окончилась победой Красной Армии и стала завершением коренного перелома в войне, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары

