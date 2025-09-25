8 соглашений о сотрудничестве заключил телеканал «Самара-ГИС» с коллегами из других городов и районов области

154

В рамках еженедельной информационной программы «События региона» жители и гости Самары теперь могут узнать о главных новостях недели в соседних и отдаленных городах и районах Самарской области.

«В этом году телеканалу «Самара-ГИС» исполняется 18 лет, он хорошо знаком жителям и зарекомендовал себя как достоверный и оперативный информационный ресурс. Расширение партнерства и сотрудничество с телеканалами других городов и районов не только сделает эфир более разнообразным и интересным, но и позволит самарцам быть в курсе событий за пределами областного центра, узнать больше о жизни наших соседей, об их успехах, уникальных традициях и сезонных мероприятиях»,

– отметил глава города Самара Иван Носков. (https://t.me/ivan_noskov_samara)

Соглашения подписаны с организациями из Тольятти, Чапаевска, Жигулевска, Сызрани, Отрадного, Кинельского муниципального района, сел Хворостянка и Большая Глушица.

Отметим, что программа «События региона» выходит каждый понедельник в 20:30 на телеканале «Самара-ГИС».