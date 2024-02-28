8 из 10 соискателей в Самаре проверяют работодателей перед трудоустройством

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Чаще всего работодателей проверяют те, кто зарабатывает больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Большинство самарцев (81%) проверяет работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование. Только 11% не делают этого: «Ищу работу в государственной структуре»; «На собеседовании все увижу».



Больше всего тех, кто собирает и тщательно анализирует информацию о будущем месте работы, среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (85%).



Сведения о работодателях, которые чаще всего изучают в интернете, — отзывы бывших сотрудников. Соискатели также ищут данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах.

Время проведения: 22—26 февраля 2024 года