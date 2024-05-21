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8 из 10 работодателей в Самаре берут на работу родственников сотрудников

21 мая 2024 10:26
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8 из 10 работодателей в Самаре берут на работу родственников сотрудников

Большинство работодателей принимает на работу родственников сотрудников. Используя семейные связи, проще всего трудоустроиться в крупные компании, занимающиеся производством, финансами или строительством. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу из города.

В Самаре 80% компаний принимают на работу родственников своих сотрудников. Только 12% работодателей не рассматривает подобных кандидатов.

Чем больше организация, тем чаще она нанимает близких людей сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 74%, а среди компаний крупного бизнеса — уже 87%.

Проще всего найти работу через родственников в производственной, финансовой и строительной сферах. В этих отраслях таких кандидатов принимают на работу 90, 85 и 82% компаний соответственно.
 

Время проведения: 30 апреля — 16 мая 2024 года

Теги: Опрос

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