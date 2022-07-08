8 июля в Самарской области впервые пройдет фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности.

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Мероприятия запланированы в областной столице, Тольятти и Сызрани. Особенно приятно, что праздник выпал на пятницу, а значит его можно отметить с размахом.

В Тольятти, на площади перед венчальным храмом - у памятника Петру и Февронии Муромским - будут ждать не только новобрачных, но и всех жителей города. Здесь запланирована программа под девизом: «И верность, и любовь храня!».

В Сызрани праздничное мероприятие пройдет в событийном центре города — на Кремлевской набережной, граничащей с самыми знаковыми объектами муниципалитета. На этой площадке состоится церемония вручения медалей «За любовь и верность» супружеским парам. Одним из ключевых событий станет церемония заключения брака с участием 15 новых семей.

А в Самаре брачующимся предлагают стать мужем и женой прямо на набережной реки Волги. Молодоженов также ждет «Семейный квест» и другие активности.

На фестивале каждый найдет себе что-то по душе. Будут работать концертные и тематические площадки. В программе мастер-классы, настольные игры, даже уроки по танцам и живописи. И, конечно, зоны для детей с аниматорами. Для пар, подавших заявление о заключении брака в этот день, незабываемым событием станет церемония «Помолвка» в новой локации. И в завершении на набережной прогремит яркий салют. Как только стемнеет, на самарской телебашне появится праздничная подсветка. В акции примут участие и другие города страны: Москва, Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону и Челябинск.

В России официально праздник отмечают с 2008 года, а православные верующие 8 июля вспоминают святых Петра и Февронию Муромских, сообщает ГТРК Самара.