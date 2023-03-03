79% самарцев чувствуют любовь своей второй половины

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области помогли водителю вызволить большегруз из кювета
Сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области помогли водителю вызволить большегруз из кювета
В Самаре хотят застроить 4,87 га в Октябрьском районе
В Самаре хотят застроить 4,87 га в Октябрьском районе
в Самаре у автобуса с пассажирами лопнула подвеска
В Самаре у автобуса с пассажирами лопнула подвеска
У водителя в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции изъяли свыше 457 граммов наркотика
У водителя в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции изъяли свыше 457 граммов наркотика
В Новокуйбышевске взыскали в пользу пострадавшего в ДТП моральный вред в 150 тысяч рублей
В Новокуйбышевске взыскали в пользу пострадавшего в ДТП моральный вред в 150 тысяч рублей
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан
В Жигулевске полицейские обнаружили амфетамин у пешехода
В Жигулевске полицейские обнаружили амфетамин у пешехода
Студенты самарских вузов победили в конкурсе на получение именной стипендии Владимира Потанина
Студенты самарских вузов победили в конкурсе на получение именной стипендии Владимира Потанина
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.47
0.22
EUR 80.19
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

79% самарцев чувствуют любовь своей второй половины

3 марта 2023 09:58
122
79% самарцев чувствуют любовь своей второй половины

Большинство самарцев, состоящих в браке или отношениях, чувствуют себя любимыми, но больше всего тех, кто постоянно ощущает теплые чувства со стороны своей второй половины, — среди врачей, воспитателей, администраторов и главных бухгалтеров. А вот аналитики, программисты и системные администраторы чаще других не находят подтверждений искренности чувств второй половины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, состоящих в браке или отношениях.

79% самарцев чувствуют любовь своей второй половины. «Это в мелочах: дает мне выспаться в выходные, заранее включает для меня подогрев сидения в машине»; «Живем во взаимном уважении и понимании», — делятся опрошенные. Лишь 7% респондентов сетуют, что не ощущают себя любимыми.

С возрастом респонденты реже видят знаки любви со стороны партнера: если среди опрошенных от 25 до 34 лет любимыми чувствуют себя 87%, то среди тех, кто старше 45, — 76%.

Изучая ответы представителей распространенных профессиональных групп, SuperJob выяснил, что больше всего тех, кто ощущает любовь своей второй половины, — среди докторов-мужчин (85%), воспитательниц (81%), администраторов (по 80% среди мужчин и женщин). Тех же, кто уверен в отсутствии любви со стороны партнера, больше всего среди аналитиков (по 18% среди представителей двух полов), программистов (17% среди мужчин и 14% среди женщин) и системных администраторов (15% среди мужчин). В целом же представительницы прекрасной половины человечества чаще чувствуют себя любимыми: так, среди маркетологов-женщин в любви второй половины уверены 88%, среди маркетологов-мужчин — 73%. Среди экономистов подобное соотношение составляет 80 и 72% соответственно, среди юристов — 78 и 75%. Исключением можно считать продавцов: мужчины в этой профессии чувствуют себя любимыми чаще своих коллег-женщин (85% против 78% соответственно). Врачам, независимо от пола, в любви везет больше, чем представителям других популярных профессий, но доктора-мужчины все-таки уверены в чувствах второй половины чуть чаще, чем женщины (85 и 83%).

Время проведения: 13—28 февраля 2023 года

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
5 марта в Самаре пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий
3 марта 2023  09:51
5 марта в Самаре пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий
119
Решением Министра обороны РФ Сергея Шойгу в оргкомитет был включен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
2 марта 2023  20:55
Дмитрий Азаров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ЦСКА
975
Он поблагодарил сотрудников ведомства за проведенную работу по защите прав военнослужащих.
2 марта 2023  20:47
Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Самарской области
321
Членство в партии сызранского депутата Сергея Иванова будет приостановлено
2 марта 2023  13:49
Членство в партии сызранского депутата Сергея Иванова будет приостановлено
371
самарским самозанятым доступна новая мера поддержки
2 марта 2023  10:47
Самарским самозанятым доступна новая мера поддержки
360
Весь список