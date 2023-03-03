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Большинство самарцев, состоящих в браке или отношениях, чувствуют себя любимыми, но больше всего тех, кто постоянно ощущает теплые чувства со стороны своей второй половины, — среди врачей, воспитателей, администраторов и главных бухгалтеров. А вот аналитики, программисты и системные администраторы чаще других не находят подтверждений искренности чувств второй половины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, состоящих в браке или отношениях.

79% самарцев чувствуют любовь своей второй половины. «Это в мелочах: дает мне выспаться в выходные, заранее включает для меня подогрев сидения в машине»; «Живем во взаимном уважении и понимании», — делятся опрошенные. Лишь 7% респондентов сетуют, что не ощущают себя любимыми.



С возрастом респонденты реже видят знаки любви со стороны партнера: если среди опрошенных от 25 до 34 лет любимыми чувствуют себя 87%, то среди тех, кто старше 45, — 76%.



Изучая ответы представителей распространенных профессиональных групп, SuperJob выяснил, что больше всего тех, кто ощущает любовь своей второй половины, — среди докторов-мужчин (85%), воспитательниц (81%), администраторов (по 80% среди мужчин и женщин). Тех же, кто уверен в отсутствии любви со стороны партнера, больше всего среди аналитиков (по 18% среди представителей двух полов), программистов (17% среди мужчин и 14% среди женщин) и системных администраторов (15% среди мужчин). В целом же представительницы прекрасной половины человечества чаще чувствуют себя любимыми: так, среди маркетологов-женщин в любви второй половины уверены 88%, среди маркетологов-мужчин — 73%. Среди экономистов подобное соотношение составляет 80 и 72% соответственно, среди юристов — 78 и 75%. Исключением можно считать продавцов: мужчины в этой профессии чувствуют себя любимыми чаще своих коллег-женщин (85% против 78% соответственно). Врачам, независимо от пола, в любви везет больше, чем представителям других популярных профессий, но доктора-мужчины все-таки уверены в чувствах второй половины чуть чаще, чем женщины (85 и 83%).



Время проведения: 13—28 февраля 2023 года