78-летний Евгений Петросян и Татьяна Брухунова сообщили о рождении дочери

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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова сообщили о рождении девочки. Для супругов это второй общий ребенок — также они растят сына Вагана, передает РБК.

Радостной новостью пара поделилась в день рождения мальчика — сегодня, 13 марта, ему исполнилось четыре года — и день рождения самой Брухуновой. Она отмечает 35-летний юбилей.

«Мои счастливые 35 и 4 года Вагана!» — написала супруга эстрадного артиста и телеведущего под снимком в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Сам он пока не прокомментировал новость у себя в социальных сетях.

Подробности о том, когда девочка появилась на свет и как ее зовут, счастливая мама не раскрыла.

Евгений Петросян и его помощница (и по совместительству — концертный директор) Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. Разница в возрасте супругов составляет 44 года. 13 марта 2020 года в Дубае у них родился сын. Мальчика назвали Ваганом — в честь отца юмориста Вагана Межлумовича.

Это пятый брак Петросяна. Также у него есть дочь Викторина (1968 г.р.) от первой супруги.

Фото: pxhere.com