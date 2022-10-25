77% соискателей Самарской области спрашивали о семейном положении на собеседованиях при приеме на работу

138

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей Самарской области, чтобы узнать с какими вопросами сугубо личного характера соискатели региона сталкиваются на собеседованиях при приеме на работу.

Среди вопросов, которые задаются на собеседованиях и не связаны напрямую с профессиональными обязанностями, с большим отрывом лидирует вопрос о семейном положении – с ним сталкивались 77% соискателей Самарской области.

Чаще всего работодателей интересует семейное положение женщин (78% против 72% в случае с мужчинами), а также соискателей в возрасте 35-44 лет (81%). Среди представителей разных профессий с вопросом о семейном положении чаще всех сталкиваются специалисты по закупкам (91%), бухгалтеры (89%) и менеджеры по персоналу (86%). Интересно, что неприемлемым такой вопрос считают только 21% соискателей, для 70% это нормально, остальные затруднились ответить.

С вопросом о внешности на собеседованиях сталкивались только 2% опрошенных соискателей региона. При этом лишь 20% уверены, что спрашивать потенциального работника о внешности допустимо. 3% соискателей рассказали, что на собеседовании им задавали вопрос о знаке зодиака, причем чаще всего это касалось высшего менеджмента (из них 16% столкнулись с таким вопросом). 57% считают, что интересоваться этим при приеме на работу некорректно, 25% придерживаются обратного мнения.

7% соискателей региона во время собеседования сталкивались с вопросом о политических взглядах, 5% – о религиозных взглядах. При этом в обоих случаях лишь 12% респондентов считают такие вопросы приемлемыми. 78% отметили, что спрашивать о таком некорректно.

2% соискателей области отметили, что у них во время собеседования спрашивали об их сексуальной ориентации. Показательно, что из всех вопросов личного плана этот соискатели считают самым недопустимым на собеседовании при приеме на работу – такое мнение высказали 82% респондентов. Лишь 10% полагают вопрос о сексуальной ориентации приемлемым.