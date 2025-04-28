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77% работающих в офисах самарцев сталкиваются с переработками

28 апреля 2025 09:57
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77% работающих в офисах самарцев сталкиваются с переработками

Переработки — не всегда следствие аврала, иногда это способ доказать свою эффективность. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие офисные сотрудники из города.

Согласно исследованию, 77% работающих в офисах самарцев сталкиваются с переработками: 32% — регулярно, еще 45% — периодически.

64% сотрудников испытывают необходимость доказывать свою эффективность: 20% — часто, 44% — иногда. Причем среди тех, кто регулярно остается работать сверхурочно, больше всего и тех, кто чувствует, что должен доказывать свою полезность (37%): «Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным специалистом, не платит премии и не повышает зарплату». А среди тех, кто уходит из офиса вовремя, каждый второй вообще лишен подобных переживаний.

9 из 10 работников ощущают доверие со стороны руководителя: 37% абсолютно уверены в этом, еще 53% — скорее уверены. Причем чаще о полной лояльности начальства рассказывали те, кто не чувствует необходимости доказывать личную эффективность (46%), и те, кто регулярно перерабатывает (41%).

Переработки стали своеобразной компенсацией возможности работать из дома. Согласно исследованию, чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (34%). Они же чаще переживают по поводу собственной эффективности. Практически столь же часто волнуются из-за результативности своего труда и сотрудники на удаленке. В то же время среди дистанционных работников и сотрудников на гибридном графике больше тех, кто абсолютно уверен в доверии руководства (43 и 40% соответственно).
 

Время проведения: 24 марта — 22 апреля 2025 года

Теги: Опрос

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