73% самарцев считают, что они трудоголики

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob участвовали представители компаний и экономически активные граждане.

62% работодателей полагают, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, и только 18% уверены в обратном.

6 из 10 жителей Самары не считают трудоголизм заболеванием, в том числе 19% заявляют это с уверенностью, а 40% скорее уверены в этом. «Если работа приносит удовольствие, человеку, то никак не могу сказать, что это болезнь»; «Люблю работу»; «Для того, чтобы чего-то достичь, надо много работать», — комментируют респонденты.



Мужчины чаще женщин склонны думать, что трудоголизм — это нормально. Больше тех, кто не считает трудоголизм расстройством, среди опрошенных до 35 лет (66%).



73% опрошенных горожан причисляют себя к трудоголикам: 23% в этом абсолютно убеждены, 50% скорее уверены.



Женщины называют себя трудоголиками чаще мужчин. В личном трудоголизме чаще уверены более молодые граждане — 77% среди опрошенных до 35 лет против 70% среди респондентов старше 45 лет. Больше всего же относящих себя к трудоголикам — среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (81%).

Время проведения: 28 декабря 2024 года — 14 января 2025 года