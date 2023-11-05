7 ноября Исторический парк «Россия – Моя история» в Самаре отметит свой День рождения! 

Самарцев и гостей города приглашают принять участие в насыщенной праздничной программе:
11:00 - Лекция «Куйбышев - запасная столица в восприятии союзников» Спикер: Сергей Олегович Буранок - доктор исторических наук, проректор по НИР СГСПУ. Вход свободный. 12+
12:00 - Сборная экскурсия «Куйбышев - запасная столица».
Стоимость: 250 руб./чел.
12:00 - Встреча с председателем Аксаковского комитета Самарской области П.А. Коровиным «Аксаковы и Самарский край».
Вход свободный.
14:00 - Сборная экскурсия «Рюриковичи».
Стоимость: 250 руб./чел.
15:00 - Сборная экскурсия «Романовы».
Стоимость: 250 руб./чел.
16:00 - Сборная экскурсия «1914 - 1945. От великих потрясений к Великой Победе». Стоимость: 250 руб./чел.
16:00 - Праздничный концерт.
Выступление детских творческих коллективов.
12:00 - 18:00 - Тематические площадки от Культурного Центра «Светлица»: мастер-классы, турниры и подвижные игры.
Фотозона и розыгрыш подарков.
Весь день БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД в экспозиции Исторического парка, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.
Фото: freepik.com