7 ноября Исторический парк «Россия – Моя история» в Самаре отметит свой День рождения! 

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Самарцев и гостей города приглашают принять участие в насыщенной праздничной программе:



11:00 - Лекция «Куйбышев - запасная столица в восприятии союзников» Спикер: Сергей Олегович Буранок - доктор исторических наук, проректор по НИР СГСПУ. Вход свободный. 12+



12:00 - Сборная экскурсия «Куйбышев - запасная столица».

Стоимость: 250 руб./чел.



12:00 - Встреча с председателем Аксаковского комитета Самарской области П.А. Коровиным «Аксаковы и Самарский край».

Вход свободный.



14:00 - Сборная экскурсия «Рюриковичи».

Стоимость: 250 руб./чел.



15:00 - Сборная экскурсия «Романовы».

Стоимость: 250 руб./чел.



16:00 - Сборная экскурсия «1914 - 1945. От великих потрясений к Великой Победе». Стоимость: 250 руб./чел.



16:00 - Праздничный концерт.

Выступление детских творческих коллективов.



12:00 - 18:00 - Тематические площадки от Культурного Центра «Светлица»: мастер-классы, турниры и подвижные игры.



Фотозона и розыгрыш подарков.



Весь день БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД в экспозиции Исторического парка, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Фото: freepik.com



