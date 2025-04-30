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7 мая в СОУНБ пройдут мероприятия культурно-просветительского проекта «Куйбышев. Летопись Победы»

30 апреля 2025 17:31
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Проект «Куйбышев. Летопись Победы» призван напомнить жителям губернии о народном подвиге, а также о том вкладе, который внесли жители Куйбышевской области в победу над нацизмом.

7 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдут мероприятия культурно-просветительского проекта «Куйбышев. Летопись Победы», проводимого в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Самарцев ожидает обширная программа: выступления музыкантов и актёров, а также чтение стихов и танцы. 12+

Проект «Куйбышев. Летопись Победы» призван напомнить жителям губернии о народном подвиге, а также о том вкладе, который внесли жители Куйбышевской области в победу над нацизмом. В рамках инициативы с начала года в областной научной библиотеке проводились творческие встречи с писателями, лекции и выставки, позволяющие читателям глубже изучить историю страны и родного края периода 1941–1945 гг. Кульминация просветительской акции состоится 7 мая: в этот день посетителей библиотеки ждёт сразу несколько тематических событий.

Финал областного конкурса художественного чтения «Голоса фронта» (13:00, конференц-зал)

Победители отборочного этапа конкурса прочтут свои любимые стихотворения поэтов-фронтовиков и вспомнят о бесценном литературном наследии, которое нам оставили ветераны войны.

Музыкально-театральная программа «Майская вечёрка»
 (16:00, отдел искусств)

Посетители библиотеки смогут почувствовать себя в роли участников клубного вечера времён Великой Отечественной войны. На паркет приглашаются как искушенные любители танцев, так и те, кто только начинает открывать для себя новые формы самовыражения. Обязательное условие для посещения мероприятия – соблюдение стиля в одежде, принятого в 1940-е годы. Организатором танцевальной части программы «Майской вечёрки» является клуб историко-бытового танца «Свита» под руководством Елены Садофьевой, а музыкальное сопровождение вечера обеспечат самарские музыканты, среди которых будут преподаватели и ученики Детской школы искусств №5.

Концерт квартета «Русский вальс»
 (16:00, галерея «Новое пространство»)

Концерт, в котором прозвучит музыка, вдохновлённая героикой Великой Отечественной войны и Днём Победы. Музыкальные композиции исполнят специальные гости из Санкт-Петербурга – представители уникального ансамбля контрабасов «QuattroBass».

Концерт «Через года, через века – помните!..»
(18:00, галерея «Новое пространство»)

Концерт с участием солисток Самарского академического театра оперы и балета Дили Шагеевой (сопрано) и Наталии Фризе (меццо-сопрано), солиста Самарской государственной филармонии Ильи Василевского (баритон), а также вокального ансамбля Самарского музыкального училища. Приглашённые артисты исполнят знакомые песни, посвящённые Великой Отечественной войне.

Спектакль «Апрельский романс» в исполнении театрального пространства «Дом» (18:00, конференц-зал)

История четырёх девушек, попавших в конце войны в сибирский госпиталь с тяжёлыми ранениями. Что побудило их пойти защищать Родину наравне с мужчинами? Какие испытания им довелось пройти? И каким будет их путь после войны? Об этом узнаем вместе с актёрами самарской театральной студии «Родные души»!

Помимо этого, вниманию посетителей библиотеки будут доступны тематические выставки: «Переплетение судеб: инженер С.И. Печенин и запасная столица», «За страну советскую бей зверьё немецкое!», «Оружие Победы», «Без срока давности» и «Кадры решают всё!».

Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно найти в сообществе СОУНБ «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

7 мая, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный!

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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