7 апреля 2024 года православные России отмечают праздник Благовещения

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Православные в воскресенье, 7 апреля, отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в честь евангельского события – возвещения архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа.

Благовещение относится к главным непереходящим праздникам и каждый год отмечается в один и тот же день. В православии это 7 апреля (25 марта по старому стилю).

Верующие христиане, придерживающиеся Великого поста, на Благовещение имеют послабление. В этот день можно есть рыбу и пить вино, не запрещаются спокойные увеселения.

В славянской народной традиции в Благовещение даже "птица гнезда не вьет", то есть всякая работа считается грехом.