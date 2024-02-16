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62% самарцев периодически меняют свои финансовые привычки

16 февраля 2024 12:59
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62% самарцев периодически меняют свои финансовые привычки

Позитивные финансовые привычки – залог комфортной жизни. Однако, как выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) в ходе опроса*, далеко не каждый респондент сразу смог их выработать у себя. При этом большинство россиян (62%) сталкивались с обстоятельствами, из-за которых им приходилось корректировать свои финансовые привычки: 46% – неоднократно, 16% – лишь один раз, а 38% ни разу не меняли принципы своего финансового поведения.

Россияне отметили, что смена финансовых привычек обусловлена в основном глобальными событиями, происходящими в их жизни. Чаще всего – появлению детей (28%), увольнению с работы (19%), выходу на пенсию (13%) или свадьбе (13%), переезду (9%), окончанию учебного заведения и старту самостоятельной жизни (7%). Меньше всего на изменение финансовых привычек россиян влияют трудоустройство (5%), влюбленность (3%) и развод (3%).

«Как показал наш опрос, подавляющее большинство россиян (70%) считают, что у них уже есть сложившиеся финансовые привычки. При этом, среди тех, у кого они есть, 33% отметили, что их наличие приводит к улучшению качества жизни», - отметила заместитель генерального директора, директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

В числе таких привычек – умение регулярно копить (28%), следить за ценами в магазинах с целью выбрать наиболее выгодные предложения (20%) и вести учет личного/семейного бюджета (15%). Кстати, при ведении совместного семейного бюджета более половины россиян (62%) учитывают интересы своей второй половины при финансовом планировании: 37% – постоянно, а 25% – иногда.

Но среди опрошенных есть и такие, которые считают, что их финансовые привычки привели к ухудшению качества жизни. Среди них – спонтанные покупки, об этом заявили 30% респондентов, отсутствие практики планировать личный/семейный бюджет (14%), а также контролировать баланс своих доходов и расходов (14%).

*Опрос 1228 респондентов проведен во всех регионах России в январе 2024 года.  

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