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62% молодежи из Самары относятся к покупкам в ресейле позитивно

8 августа 2024 11:47
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62% молодежи из Самары относятся к покупкам в ресейле позитивно

С появлением проблемы перепотребления в современном мире родился тренд на недопотребление — отказ от шоппинга без необходимости, а также покупку вещей «с рук» или изделий из переработанных материалов. Это направление активно поддерживают зарубежные блогеры, демонстрируя винтажные и экологичные покупки в соцсетях, рассказывая как использовать косметику до последней капли, а из старых джинс сшить новую сумочку. Аналитики Авито решили узнать, как к этому тренду относится молодежь из Самары.

Опрос Авито показал, что тренд на покупки в ресейле довольно быстро дошел до российских зумеров: сегодня 62% молодежи из Самары относятся к этому явлению позитивно. Негативное отношение к этой тенденции выразили лишь 14% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет.

Более трети (42%) респондентов, следуя тренду на недопотребление, практически всегда используют вещи до износа, прежде чем от них избавиться. 34% признаются, что стараются делать так же, но у них не всегда выходит. 20% опрошенных используют до конца только любимые продукты, а до износа — только любимые вещи. Причем чаще такой подход практикуют женщины (28% против 24%).

Женщины также чаще выборочно ремонтируют вещи, если что-то сломалось — например, только любимые (35% против 27%), а мужчины в основном стараются исправить любую поломку (27% против 23%). 16% ремонтируют лишь дорогие вещи — более бюджетные, по их мнению, дешевле обновить, чем отремонтировать. Отчасти по этой же причине 4% почти никогда ничего не ремонтируют.

Большинство молодых людей готовы покупать в ресейле книги — так ответили 56% опрошенных. 54% не прочь покупать «с рук» товары для хобби, 46% — товары для дома и спорттовары. Также 42% респондентов не имеют ничего против покупки в ресейле одежды и аксессуаров, 36% — бытовой техники, 26% — электроники. При этом 28% ответили, что готовы покупать «с рук» практически любые вещи.

Чаще всего молодые респонденты покупают вещи, чтобы порадовать себя (62%), причем этот вариант ответа среди женщин встречался чаще, чем среди мужчин (66% против 51%). 60% опрошенных берут вещи только по необходимости — например, когда что-то закончилось. 22% принимает решение о покупке по совету кого-то из знакомых, 18% вдохновляются красивой рекламой, а 28% прислушиваются к рекомендациям блогеров.

В целом большинство (68%) опрошенных стараются покупать вещи по надобности, но иногда берут что-то без особой нужды. При этом 18% утверждают, что почти никогда не совершают покупок без особой необходимости. Так чаще отвечали мужчины, чем женщины (24% против 15%).

А если какая-то вещь надоела или стала больше не нужна, 48% молодежи просто убирают ее подальше в шкаф и хранят на всякий случай —  этот вариант часто встречается у жителей городов с населением менее 100 тыс. человек (52%). 44% такие вещи отдают родственникам или знакомым — так чаще всего отвечали жителей Москвы (50%). Москвичи также чаще других стараются отдать ненужное на благотворительность, а жители Санкт-Петербурга — чаще всех такие вещи выставляют на продажу. Всего продают ненужные вещи 26% респондентов.

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