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60% самарцев поддерживают законопроект о дополнительном отпуске для многодетных семей

17 июня 2025 11:49
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60% самарцев поддерживают законопроект о дополнительном отпуске для многодетных семей

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Депутаты «Справедливой России — За правду» предложили ввести для многодетных родителей дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью 14 дней. Предполагается, что его можно будет присоединить к основному или использовать отдельно, но нельзя переносить на следующий год. Инициатива направлена на создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей. 60% самарцев поддерживают законопроект: «Чем больше времени будет уделяться подрастающему молодому поколению, тем лучше будет для всех». 14% высказались против: «В таком случае многодетных родителей будут менее охотно брать на работу»; «Это дополнительные расходы для работодателей, необходимость найма дополнительных работников». 26% затруднились с ответом: «Тогда уж лучше такой отпуск сделать для всех родителей. Остальным детям внимание мам и пап не нужно?!»

Среди мужчин сторонников инициативы больше, чем среди женщин. Молодежь до 35 лет чаще одобряет идею, чем те, кто старше. Чем выше доход, тем активнее горожане выступают за законопроект: среди граждан с доходом до 50 тысяч рублей таких 43%, то среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, — уже 66%.

А как к инициативе депутатов относятся родители несовершеннолетних? Уровень поддержки нововведения варьируется в зависимости от количества детей в семье. Так, среди родителей с одним или двумя детьми, которые не планируют становиться многодетными, инициативу одобряют 54%, тогда как в многодетных семьях и среди тех, у кого в планах завести 3 и более детей, этот показатель достигает 81%.

Время проведения: 2—10 июня 2025 года

Теги: Опрос

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