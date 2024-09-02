6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах

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6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, (далее – МОО) на новый 2024-2025 учебный год.



Для успешного проведения указанной процедуры рекомендуем вам проверить данные, указанные в вашем заявлении, на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).



В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений рекомендуем вам обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.



Вы имеете право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).



Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении вам необходимо обратиться в МФЦ.



Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:



- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральными региональным законодательством;



- даты регистрации ребенка в электронном реестре;



- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2024;



- направленности группы;



- желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.



О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).



Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного обращения для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Необходимо обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.



Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.



В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.



В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

Фото: администрация Самары