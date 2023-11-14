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6 из 10 самарцев — за сокращение рабочей недели на 1 час

14 ноября 2023 12:07
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6 из 10 самарцев — за сокращение рабочей недели на 1 час

В Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочей недели на 1 час, с 40 до 39 часов. Большинство горожан поддерживает инициативу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Сейчас 7 из 10 самарцев, работающих на полную занятность по графику 40-часовой рабочей недели, в пятницу отрабатывают полный день. У 29% работодатели уменьшили время работы в пятницу на 1 час.

Законопроект о сокращении рабочего времени на один час в неделю поддержали 63% горожан: «Очень даже хорошо! Люди будут многое успевать: ездить на дачу, больше времени проводить с семьей!» Причем женщины одобряют инициативу активнее мужчин (70% против 55% соответственно). Против законопроекта 18%, их основные опасения касаются размера заработка: «Зарплата сократится, а переработки останутся». 19% затруднились оценить инициативу депутатов: «Во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа. В итоге в пятницу и есть сокращённый рабочий день».

Время проведения: 10—13 ноября 2023 года

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