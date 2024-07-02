6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic

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В летний вечер 6 июля в 18:00 приглашаем во двор Музея Модерна, где пройдет выставка эксклюзивных авто проекта Volga Classic, развернутся фотозоны, будет звучать музыка, за вкусный кофе и десерты будет отвечать кофейня White Cup.

В 18:30 идеолог проекта Volga Classic Тарас Ролинский расскажет о тех машинах, которые будут представлены во дворе.

В 20:00 пройдет лекция научного сотрудника Музея Модерна Артёма Шаламова про развитие автомобильного дела в конце XIX века и, конечно, про первый автомобиль в Самаре.

Вход свободный. 0+

Контакты:

Музей Модерна

ул. Красноармейская, 15 / ул. Фрунзе, 159