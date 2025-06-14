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59% самарцев считают, что сбережения можно хранить в рублях

14 июня 2025 11:41
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59% самарцев считают, что сбережения можно хранить в рублях

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Сейчас 59% самарцев считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 35% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 25% — в евро, а 20% — китайских юанях.

Мужчины значительно чаще верят в доллар, евро и юань, женщины — в рубль.

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты. Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, выбирает американские и европейские денежные знаки, а китайский юань чаще предпочитают граждане 35—45 лет.

С ростом величины доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню, а к рублю, наоборот, снижается.

В рейтинге наиболее надежных валют для сбережений лидирует рубль (его назвали 36% респондентов), значительно опережая доллар (17% голосов) и евро (6%).
 

Время проведения: 13 мая — 5 июня 2025 года
 

Теги: Опрос

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