57% россиян хотели бы жить в загородном доме

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Более половины россиян (57%) хотели бы постоянно жить в загородном доме, причем 14% из них уже осуществили свою мечту, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) в ходе опроса. Те, кто еще не живет за городом круглый год, хотели бы переехать туда через два-три года (32%), через 10 лет (26%) или на пенсии (25%). 11% готовы сделать это в ближайший год, а 6% — лет через пять.

30% опрошенных готовы потратить на загородное жилье от 3 млн до 5 млн рублей, каждый четвертый (25%) — от 5 млн до 10 млн рублей, а 16% — от 1 млн до 3 млн рублей. 10% хотели бы уложиться в сумму до 1 млн рублей.

При этом 83% любителей загородной жизни признались, что пока не имеют достаточно денег, чтобы построить или купить дом. 48% из них планируют взять ипотеку, 28% — продать квартиру, и на полученные деньги приобрести дом. Еще 11% будут использовать для покупки личные накопления, а 8% — возьмут потребительский кредит.

Россияне назвали главные плюсы загородного дома:

личная придомовая территория — 37%;

хорошая экология и свежий воздух — 20%;

большая площадь — 12%;

возможность построить дом с уникальным дизайном — 9%;

уединение — 8%.

Из инфраструктуры, которая должна быть рядом с домом, для респондентов важнее всего медицинские учреждения (34%), транспортная доступность (32%), аптеки (30%), крупные торговые центры (27%), а также школы или детские сады (22%).

43% россиян готовы уехать от города не дальше, чем на 10-15 км, 27% согласны жить на расстоянии от 20 до 30 км от города, а 14% — не более чем в 5 км от города.

Треть респондентов, которые не хотели бы жить в загородном доме, объясняют это тем, что им просто достаточно квартиры (32%). Еще почти столько же (31%) считают, что дом дорого и сложно содержать. Каждому пятому (21%) удобнее жить в городе, примерно стольких же (20%) пугает стоимость покупки или строительства загородного дома, а 14% — сложности с коммунальными услугами.

«Как показал опрос, многие россияне хотели бы жить за городом, в собственном доме. При этом почти треть опасается больших расходов на содержание загородной недвижимости и необходимости самостоятельно решать вопросы по коммунальному обслуживанию. Наша статистика подтверждает, что частные дома подвержены более серьезным рискам, чем квартиры — больше вероятность возникновения пожаров, повреждений в результате стихийных бедствий или противоправных действий злоумышленников. 72% неблагоприятных событий с жильем в этом году было зафиксировано именно в частном секторе, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова — Поэтому домовладельцам, которые ответственно подходят к своей собственности и хотели бы иметь финансовую защиту вложений в жилье, стоит учитывать и необходимость регулярных расходов на страхование. К тому же сегодня продукты нашей компании — такие, например, как «Дом. Фундаментальное решение» — предполагают не только страховую защиту от максимального количества рисков, но и ряд сервисов, которыми может воспользоваться застрахованный в период действия договора — например, услугами сантехника или слесаря».