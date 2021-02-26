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55 специалистов социальной сферы Самарской области прошли профессиональную переподготовку

26 февраля 2021 18:51
61
В Самаре состоялось вручения дипломов программы профессиональной переподготовки управленческих кадров в социальной сфере «PRO Социум».

Сегодня, 26 февраля 2021 года, в Самаре состоялась торжественная церемония вручения дипломов программы профессиональной переподготовки управленческих кадров в социальной сфере «PRO Социум». Всего свою квалификацию повысили 55 региональных специалистов социальной сферы.

Обучение по программе профессиональной переподготовки кадров социальной сферы «Современные технологии управления в социальной сфере» (PRO Социум) состоялось в прошлом году. В фокусе был новый подход к режиму проектирования социальных программ, который учитывает необходимость развития человеческого потенциала и человеческого капитала.

Организатором профессиональной переподготовки выступила Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Слушателями программы стали представители государственной власти, местного самоуправления и государственных учреждений социальной сферы (здравоохранения, образования и культуры), которые были объединены в проектные команды. 

Всего в программе приняли участие региональные группы, представляющие 24 субъекта Российской Федерации. 

Отметим, что программа предусматривала вовлечение в разработку и реализацию проектов всех звеньев иерархии управления, от первых лиц до управленцев среднего звена.  Всего от региона обучение прошли 55 человек.

Куратором управленческих проектов от Самарской области выступил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Его вклад в проектные решения и вовлеченность в работу команды были отмечены экспертами программы.

Всего от региона было подготовлено 3 проекта:

- Региональная информационная система (портал) в социальной сфере («PRO–помощник»);

- Создание социальной экосистемы «Я – САМ»;

- Социальная активность - норма!

Все проектные инициативы получили высокую оценку экспертов. Одна из них получит финансовую поддержку на федеральном уровне.

«Приятно осознавать, что на сегодняшний день в нашем регионе сформирован пул людей, которые могут разрабатывать проекты и программы развития области, муниципалитета, организаций и ведомств.  Уверена, что ваши проекты позволят обеспечить социальные преобразования региона. Благодарю команду за отличные результаты!» - отметила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина.

Самые активные участники команды были отмечены международным сертификатом и включены в резерв управленческих кадров Самарской области.

В ходе сегодняшнего мероприятия приглашенные эксперты из РАНХиГС (г. Москва) поблагодарили команду Самарской области за активное участие в подготовке проектов, вручили дипломы и сертификаты о повышении квалификации, а также обсудили развитие программы профессиональной подготовки для следующего потока, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

Социум
26 февраля 2021  19:17
Самым эффективном способом являются инвестиции.
Россиянам рассказали, как накопить пенсию в 100 тысяч рублей
Самым эффективном способом являются инвестиции. Социум
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26 февраля 2021  19:05
Выпуск программы с ее участием выйдет сегодня, 26 февраля.
13-летняя Юлия Гаврилова из Кинель-Черкасс споёт на слепых прослушиваниях проекта "Голос. Дети"
Выпуск программы с ее участием выйдет сегодня, 26 февраля. Социум
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26 февраля 2021  18:51
В Самаре состоялось вручения дипломов программы профессиональной переподготовки управленческих кадров в социальной сфере «PRO Социум».
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