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55% самарцев считают себя успешными людьми

22 января 2025 12:54
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55% самарцев считают себя успешными людьми

Чаще всего в этом убеждены врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

55% самарцев уверены, что они успешные люди. 16% придерживаются противоположного мнения: «На данный момент нет, но я стремлюсь к этому»; «Не хватает опыта и образования». 3 из 10 затрудняются с ответом: «Смотря, что считать успехом»; «В карьере хотелось бы достичь большего».

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет называют себя успешными чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (57%).

Чем выше доход, тем чаще люди говорят об успехе: среди тех, кто получает 100 тысяч рублей в месяц и более, таких 59%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп самые уверенные в своих достижениях — врачи: 69% из них считают себя успешными. Среди главных бухгалтеров таковых 64%, среди медицинских сестер — 57%. Уверены в себе маркетологи (53%) и водители (51%). Реже всего о личном успехе говорят операторы call-центров (33%), кладовщики и администраторы (по 36%).

Время проведения: 9—15 января 2025 года

Теги: Опрос

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