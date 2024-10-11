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54% жителей Самары считают свой город дорогим

11 октября 2024 12:39
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54% жителей Самары считают свой город дорогим

В рейтинге самых дорогих мегаполисов России лидирует Москва, за ней следуют Самара, Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 10000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

По мнению 24% жителей Самары, их город нельзя назвать дорогим. В обратном убеждены 54% опрошенных (+11% с прошлого года). Больше всего кошелек горожан облегчают траты на продукты питания, услуги (медицинские, бытовые, досуг и развлечения), жилье, жилищно-коммунальные услуги, а также проезд.

Москва, как и прежде, остается мегаполисом с самой высокой стоимостью жизни: 56% жителей считают столицу дорогим городом. На втором месте расположилась Самара (54%), на третьем — Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород (по 53%). Каждый второй житель Уфы (52%) также отмечает высокие цены в своем городе. Ростов-на-Дону считают дорогим 49% опрошенных, а Пермь — 48%.

Реже всего респонденты отмечали высокую стоимость жизни в Челябинске (33%), Воронеже и Волгограде (по 38%).

В большинстве мегаполисов самым дорогим приобретением для жителей оказалась недвижимость, за ней следуют продукты питания и проезд. Цены на жилищно-коммунальные услуги больше всего раздражают в Воронеже, а стоимость медицинских услуг и развлечений — в Самаре.

За последний год число жителей, считающих свой город дорогим, возросло в Самаре (+11 п.п.), Перми и Екатеринбурге (на 10 п.п. в каждом городе), а также в Нижнем Новгороде (+9 п.п.).

Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск
Время проведения: 10 августа — 8 октября 2024 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет
Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Вопрос: «Считаете ли вы ваш город дорогим?»

Теги: Опрос

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