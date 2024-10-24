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53% россиян хотят изменить свой график работы

24 октября 2024 10:36
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53% россиян хотят изменить свой график работы

Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и выяснили, во сколько россиянам хотелось бы начинать свой рабочий день. В исследовании приняли участие более 3500 пользователей из всех регионов страны. Результаты были предоставлены «Известиям» 24 октября.

Большинство россиян (72%) работают по стандартному графику 5/2. Сменный формат отметили 14% участников опроса, в то время как 6% работают по графику 2/2. Небольшая часть (4%) указала на вахтовый график. Столько же (4%) работают 6/1. Таким образом, стандартный рабочий график остается наиболее популярным среди опрошенных.

По 2% опрошенных начинают свой рабочий день в 5:00 и 6:00 утра. 8% россиян отметили 7:00. 30% респондентов проголосовали за 8:00. 35% опрошенных начинают работать в 9:00.

9% опрошенных начинает работу в 10:00, а 2% — в 11:00. Всего 1% выделил 12:00, а 2% признались, что начинают работать после 12:00. Некоторые участники опроса отметили, что время начала работы зависит от загруженности по задачам (5%) или от смены, в которую они работают в данный день (4%).

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