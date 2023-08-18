51% самарцев признали, что пытаются изменить своего партнера

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По данным исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и сети сайтов знакомств Мамба половина мужчин и женщин предпринимают попытки изменить свою вторую половинку (осознанно и нет).

Какие самарцы ожидают изменения с отношениями. Большинство мужчин и женщин (39% и 74% соответственно) считают, что отношения могут помочь найти новые увлечения, хобби и интересы. Треть опрошенных рассчитывают с отношениями приобрести новые полезные привычки, изменить свой образ жизни в лучшую сторону и начать новый этап в жизни.

При этом 41% мужчин опасаются, что из-за отношений качество жизни может испортиться. Например, появятся вредные привычки или испортится режим дня. А 28% женщин ждут, что отношения спровоцируют значительные изменения в жизни: смену работы или даже переезд в другой город.

Какие изменения происходят по факту. В реальности мужчинам приходится вести здоровый образ жизни (32%) и осваивать новые навыки (32%). Еще пятая часть сократили количество встреч с друзьями. Каждому пятому мужчине в отношениях пришлось получать дополнительное образование (например, водительские права) и отказаться от видеоигр в качестве досуга.

Треть женщин в отношениях начали следовать здоровому образу жизни. 37% из-за отношений стали реже проводить время со своими друзьями. Каждая пятая призналась, что отношения сподвигли их получить дополнительное образование и сократить времяпровождение с гаджетами.

Почему партнеры могут менять друг друга, в том числе неосознанно. По мнению психолога Budu Кристины Ивковой, когда люди только познакомились и приняли решение быть вместе, чаще всего, не замечают недостатков друг друга или об этих недостатках ещё неизвестно. Со временем может появиться желание изменить своего партнера. В большинстве случаев осознанное желание “причинить добро” увенчивается раздражением с одной стороны и разочарованием с другой. Никто не должен соответствовать чьим-то ожиданиям, вопреки самым положительным мотивам.

“Примечательно, что когда оба человека в паре развиваются, или один позитивно мотивирует другого к переменам и увлечениям, то это говорит о подсознательной готовности человека принимать новый опыт и совершенствоваться. В случае, когда один человек одержим улучшением другого, при явном сопротивлении, то это свидетельствует о нездоровых тенденциях созависимости в паре”, – говорит Кристина Ивкова.