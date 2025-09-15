Я нашел ошибку
Главные новости:
Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.
50 дней до старта Международного спортивного форума Россия – спортивная держава» в Самаре
Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
Дачные строения и надворные постройки горели на площади 200 квадратных метров.
В поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» горели дачные строения и надворные постройки
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
На Крымской площади состоялось заключительное мероприятие.
В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»
Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое.
МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

50 дней до старта Международного спортивного форума Россия – спортивная держава» в Самаре

15 сентября 2025 18:59
52
Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.

Стела обратного отсчета XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» зафиксировала число 50, именно столько дней осталось до начала одного из ключевых событий спортивной отрасли России. Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства РФ. Оператор Форума – Фонд Росконгресс.

В этот день на медиаэкранах на площади Славы стартует выставка фотографий «Самарский спорт». Для показа собраны самые яркие снимки с региональных, всероссийских и международных соревнований, чемпионатов и турниров. Кроме того, представлены и новые современные спортивные объекты, построенные в регионе за последние годы.

Самарская область славится не только достижениями в сфере беспилотных авиационных систем, космических технологий и других отраслях, но и в спорте. Напомним, в регионе начинал свой путь член сборной России по биатлону, трехкратный бронзовый призер Олимпиады 2022 года Эдуард Латыпов. Ирина Близнова не раз защищала честь родного Тольятти и всей страны в составе сборной России по гандболу. Сегодня она является заслуженным мастером спорта, чемпионкой Олимпийских игр 2016 года, серебряным призёром летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Своим примером вдохновляет двукратный призер Паралимпиады по плаванию среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата Кирилл Пульвер. Своими победами и достижениями продолжают радовать и восхищать воспитанники самарского фехтования, призеры Олимпийских игр, чемпионатов России, Европы и мира Антон и Кирилл Бородачевы.

В этом году деловая и спортивная программа Форума будут объединены общей концепцией Фестиваля физической культуры, который включит в себя турниры, массовые спортивные мероприятия, забеги, мастер-классы.

Самым масштабным и зрелищным событием, по мнению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, должны стать всероссийские соревнования по гонкам дронов. Они пройдут на одной из площадок форума – стадионе «Солидарность Самара Арена». Также, состоится забег «Чистый спорт» на дистанцию 5 км. с участием 10 000 человек – участников форума, жителей и гостей региона.

Деловая программа Форума будет посвящена вопросам международного сотрудничества, обсуждению актуальных вопросов российского спорта, реализации комплексной программы «Спорт России», стратегии адаптивного спорта и др.

«Я считаю, что нельзя пропускать такое масштабное мероприятие, каким является Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». В нем примут участие яркие представители спорта нашей страны, которые вдохновляют своими достижениями любителей физкультуры, а также подрастающее поколение. Спорт для меня – это жизнь. Я тренируюсь по шесть часов в день, шесть дней в неделю. Моя задача – работать и показывать максимальный результат. Уверен, что благодаря таким значимым мероприятиям и поддержке спорта, мы скоро откроем новые имена чемпионов», – отметил российский пловец Александр Кудашев, многократный чемпион России, мастер спорта России международного класса.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
15 сентября 2025, 18:30
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992. Политика
111
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
15 сентября 2025, 18:15
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого,... Общество
106
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
15 сентября 2025, 17:45
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева. Общество
123
В центре внимания
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
314
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
239
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
614
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
536
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
481
Весь список