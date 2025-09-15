50 дней до старта Международного спортивного форума Россия – спортивная держава» в Самаре

52

Стела обратного отсчета XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» зафиксировала число 50, именно столько дней осталось до начала одного из ключевых событий спортивной отрасли России. Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства РФ. Оператор Форума – Фонд Росконгресс.

В этот день на медиаэкранах на площади Славы стартует выставка фотографий «Самарский спорт». Для показа собраны самые яркие снимки с региональных, всероссийских и международных соревнований, чемпионатов и турниров. Кроме того, представлены и новые современные спортивные объекты, построенные в регионе за последние годы.

Самарская область славится не только достижениями в сфере беспилотных авиационных систем, космических технологий и других отраслях, но и в спорте. Напомним, в регионе начинал свой путь член сборной России по биатлону, трехкратный бронзовый призер Олимпиады 2022 года Эдуард Латыпов. Ирина Близнова не раз защищала честь родного Тольятти и всей страны в составе сборной России по гандболу. Сегодня она является заслуженным мастером спорта, чемпионкой Олимпийских игр 2016 года, серебряным призёром летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Своим примером вдохновляет двукратный призер Паралимпиады по плаванию среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата Кирилл Пульвер. Своими победами и достижениями продолжают радовать и восхищать воспитанники самарского фехтования, призеры Олимпийских игр, чемпионатов России, Европы и мира Антон и Кирилл Бородачевы.

В этом году деловая и спортивная программа Форума будут объединены общей концепцией Фестиваля физической культуры, который включит в себя турниры, массовые спортивные мероприятия, забеги, мастер-классы.

Самым масштабным и зрелищным событием, по мнению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, должны стать всероссийские соревнования по гонкам дронов. Они пройдут на одной из площадок форума – стадионе «Солидарность Самара Арена». Также, состоится забег «Чистый спорт» на дистанцию 5 км. с участием 10 000 человек – участников форума, жителей и гостей региона.

Деловая программа Форума будет посвящена вопросам международного сотрудничества, обсуждению актуальных вопросов российского спорта, реализации комплексной программы «Спорт России», стратегии адаптивного спорта и др.

«Я считаю, что нельзя пропускать такое масштабное мероприятие, каким является Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». В нем примут участие яркие представители спорта нашей страны, которые вдохновляют своими достижениями любителей физкультуры, а также подрастающее поколение. Спорт для меня – это жизнь. Я тренируюсь по шесть часов в день, шесть дней в неделю. Моя задача – работать и показывать максимальный результат. Уверен, что благодаря таким значимым мероприятиям и поддержке спорта, мы скоро откроем новые имена чемпионов», – отметил российский пловец Александр Кудашев, многократный чемпион России, мастер спорта России международного класса.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области