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5 команд КВН из Самарской области представят регион в Премьер-Лиге

26 января 2024 15:41
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Движение «Самарский КВН» подтвердило статус официального представителя Международного союза КВН на территории Самарской области.

С 12 по 25 января 2024 г. в г. Сочи состоялся «ХХХV международный фестиваль команд КВН «КИВИН – 2024».

В юбилейном фестивале приняли участие около 600 команд со всей России, а также стран СНГ. На фестивале, кроме конкурсной части, была представлена обширная образовательная программа, а также кастинг в шоу «Лига городов» на ТНТ, которое является проектом ТТО «АМИК».

Самарскую область на фестивале представили оргкомитет движения «Самарский КВН» и 25 команд региона.

Самарские команды показали высокий уровень подготовки.

По итогам первого тура 9 команд («Короче» СГСПУ, «Сборная Тольяттинской области» г. Тольятти, «Сборная факультетов СамГТУ», «ДИВО» СГСПУ, «Волжский проспект» сборная ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России и УФСИН России по Самарской области, «Проект 63» ООО «СамараНИПИнефть», «Ультиматум» г. Самара, «Вариант дракона» г. Самара, «Ниче такие» г. Самара)

получили повышенный рейтинг и право играть в Центральных лигах МС КВН. 6 команд («ЖМЖ» пгт. Суходол, «Шишка» сборная городов Самара и Тольятти, «Сборная Самарского Политеха» СамГТУ, «Волга» СГСПУ, «Клевер» СТАМП им. Д.И. Козлова, «Уголок Чудес» СамГАУ и СамГТУ) прошли во второй тур, по результатам которого команды были распределены по телевизионным лигам КВН. В этом году право представлять наш регион в  Премьер-Лиге КВН получили 5 команд:

- «Волга» Самарский государственный социально-педагогический университет,

- «Сборная Самарского Политеха» Самарский государственный технический университет,

- «ЖМЖ» пгт. Суходол,

- «Клевер» СТАПМ им. Козлова

- «Уголок Чудес» Самарский государственный аграрный университет и Самарский государственный технический университет.

Участники команды «Волга» поделились своими впечатлениями: «Пока мы находимся в шоке, ведь совсем недавно это была мечта, которая казалась недостижимой! А сегодня мечта стала реальностью!!! И переросла в новую цель и это круто! Слов нет, одно эмоции! «Волга» в шоке!».

Команда  «ЖМЖ» пгт. Суходол была приглашена в телевизионный проект «Лига городов», а команда КВН «Уголок Чудес» Самарский государственный аграрный университет и Самарский государственный технический университет будет представлять Самарскую область в Международной лиге КВН в г. Минск.

Движение «Самарский КВН» подтвердило статус официального представителя Международного союза КВН на территории Самарской области. По итогам работы в прошедшем году лига КВН «САМАРА» получила более высокую позицию в системе лиг Международного союза КВН, став «Центральной» (центральные лиги являются основными базами подготовки команд для телевизионных лиг МС КВН).

Кроме этого, на фестивале состоялся ежегодный Кубок КВН ФСИН России, где 1 место заняла команда «Волжский проспект» сборная ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России и УФСИН России по Самарской области. В рамках проекта «Кубок чемпионов» выступили «Вариант дракона», Самара и «Клевер», СТАМП им. Д.И. Козлова.

Сергей Ларионов – руководитель движения «Самарский КВН»: «Юбилейный 35-й международный фестиваль команд КВН в Сочи- определенный творческий срез работы команд за прошедший год: как команды работали, как работали лиги в регионах, и насколько вырос интерес к движению КВН в территориях. И результат отличной работы налицо: 592 команды приехали на фестиваль! Это рекорд! И приятно, что 25 команд из Самарской области!!!! Наши команды показали прекрасные результаты: как молодые команды, так и команды уже с опытом выступления на различных крупных площадках. Фестиваль приобрел индекс 2.0. Это и организация на высочайшем уровне, и разнообразие обучающих блоков, прекрасные спикеры из различных сфер. Это показывает и подтверждает что КВН - мощнейшее молодежное движение, которое создает не только кластер творческой молодежи, но формирует определенный «социальный лифт» для молодых ребят со всей страны».

 

Фото:   ru.freepik.com

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