48% родителей старшеклассников в Самаре не контролируют расход карманных денег детьми

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Только 3% родителей старшеклассников выдают ребенку на карманные расходы более 3000 руб. в неделю. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей от 7 до 17 лет из Самары.

Деньги на карманные расходы дают своим детям 85% родителей младшеклассников и 9 из 10 родителей подростков старше 11 лет. По мере того, как школьник взрослеет, родители постепенно перестают контролировать его расходы: если за покупками младшеклассников не следят только 3% родителей, то за тратами 11—14-летних подростков — уже 26%, а за бюджетом старшеклассников — 48%.



Чем старше ребенок, тем больше денег выделяется ему на карманные расходы. Так, 7—10-летним детям чаще всего дают на эти цели до 500 рублей в неделю: о такой практике сообщили 82% родителей.



Ученики средней школы могут позволить себе больше: 70% родителей дают им до 500 рублей в неделю, каждый четвертый (24%) — от 500 до 1000.



Больше всего на карманные расходы получают старшеклассники: по 31% мам и пап дают детям до 500 и от 500 до 1000 рублей, 18% — от 1000 до 3000 рублей.



Время проведения: 13—27 февраля 2023 года

Исследуемая совокупность: родители детей в возрасте от 7 до 17 лет