46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»

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В 2025 году соискатели Всероссийской муниципальной премии «Служение» от городского округа Самара представили свои проекты в каждой из десяти номинаций Премии, описывая реализацию социально значимых инициатив для комплексного развития муниципального образования.

Председатель территориального общественного самоуправления «Крутые Ключи» из Красноглинского района Светлана Матюкова разработала проект «Счастье жителей в процветании микрорайона» и представила его в номинации «Развитие территории – благополучие жителей».

В номинации «Развитие территории – благополучие жителей» представлен проект «Яркие перемены» начальника отдела архитектуры Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Андрея Солдатова.

Еще один проект в номинации «Укрепляя партнерство – расширяем возможности» презентовала директор школы № 24 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Буркина М.И. Марина Романова. Он называется «Школа – территория здоровья» и направлен на привлечение бизнес-партнеров для обновления спортивной инфраструктуры образовательной организации.

Новый этап конкурса – Перекрёстная экспертиза продлится до 28 февраля.