45% соискателей Самарской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала настроения соискателей Самарской области, чтобы выяснить, как они ощущают себя на рынке труда в третьем квартале 2022 года, сколько хотели бы зарабатывать и готовы ли они снижать свои зарплатные ожидания ради трудоустройства или сохранения текущего места работы.

45% соискателей Самарской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства на новое место или сохранения работы. Во втором квартале текущего года так ответили 42% респондентов.

При этом немного снизилась доля тех, кто всё-таки готов был бы снизить свои зарплатные ожидания: в третьем квартале 2022 года так ответили 35%, во втором квартале текущего года таких было 36%. А вот 20% затруднились ответить на этот вопрос (во втором квартале таких было 22%).

Сейчас средняя ожидаемая зарплата в Самарской области составляет порядка 42,8 тыс. руб. С точки зрения профессиональной принадлежности чаще других в третьем квартале текущего года готовность снижать зарплатные ожидания отмечали специалисты ИТ-сферы (53%), специалисты по инвестициям и консалтингу (47%), представители добывающей отрасли (45%) и специалисты по маркетингу, рекламе, PR (41%).

А вот неготовность снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства чаще всего отмечали представители автобизнеса (51%), строительной сферы (50%), сферы закупок (50%).