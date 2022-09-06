Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре легковушка сбила автомобилистку, которая вышла из стоящей машины
В Самаре легковушка сбила автомобилистку, которая вышла из стоящей машины
Самарский университет им. Королёва начинает обучение магистрантов по программам Передовой инженерной аэрокосмической школы
Самарский университет им. Королёва начинает обучение магистрантов по программам Передовой инженерной аэрокосмической школы
Дмитрий Азаров: «Благодаря мерам поддержки аграрии Самарской области собрали рекордный урожай»
Дмитрий Азаров: «Благодаря мерам поддержки аграрии Самарской области собрали рекордный урожай»
АвтоВАЗ намерен выпустить почти 230 тыс. машин в 2022 году
АвтоВАЗ намерен выпустить почти 230 тыс. машин в 2022 году
45% соискателей Самарской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства
45% соискателей Самарской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства
Правительство РФ оценит выделение субсидии на создание быстровозводимых отелей
Правительство РФ оценит выделение субсидии на создание быстровозводимых отелей
В Тольятти оперативники в кратчайшие сроки задержали грабителя
В Тольятти оперативники в кратчайшие сроки задержали грабителя
В Самарской области ожидают грозу
В Самарской области ожидают грозу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.9
0.53
EUR 60.14
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Стартует осенний Эко-лекторий Самарского зоопарка
С днем рождения, Самара! В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

45% соискателей Самарской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства

6 сентября 2022 12:06
116
45% соискателей Самарской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала настроения соискателей Самарской области, чтобы выяснить, как они ощущают себя на рынке труда в третьем квартале 2022 года, сколько хотели бы зарабатывать и готовы ли они снижать свои зарплатные ожидания ради трудоустройства или сохранения текущего места работы.

45% соискателей Самарской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства на новое место или сохранения работы. Во втором квартале текущего года так ответили 42% респондентов.

При этом немного снизилась доля тех, кто всё-таки готов был бы снизить свои зарплатные ожидания: в третьем квартале 2022 года так ответили 35%, во втором квартале текущего года таких было 36%. А вот 20% затруднились ответить на этот вопрос (во втором квартале таких было 22%).

Сейчас средняя ожидаемая зарплата в Самарской области составляет порядка 42,8 тыс. руб. С точки зрения профессиональной принадлежности чаще других в третьем квартале текущего года готовность снижать зарплатные ожидания отмечали специалисты ИТ-сферы (53%), специалисты по инвестициям и консалтингу (47%), представители добывающей отрасли (45%) и специалисты по маркетингу, рекламе, PR (41%). 

А вот неготовность снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства чаще всего отмечали представители автобизнеса (51%), строительной сферы (50%), сферы закупок (50%).

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров: «Благодаря мерам поддержки аграрии Самарской области собрали рекордный урожай»
6 сентября 2022  12:31
Дмитрий Азаров: «Благодаря мерам поддержки аграрии Самарской области собрали рекордный урожай»
95
В Ленинском районе Самары будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
6 сентября 2022  11:11
В Ленинском районе Самары будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
148
В 2022 году в Самарской области благоустроено 318 дворовых территорий.
5 сентября 2022  21:21
На совещании в Правительстве СО обсудили реализацию проектов по благоустройству
403
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
5 сентября 2022  11:33
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
417
Самарская область, обладающая уникальным научно-техническим и кадровым потенциалом, является одним из важнейших центров нефтегазовой отрасли страны.
4 сентября 2022  18:15
Дмитрий Азаров поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником
579
Весь список