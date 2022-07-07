45% работников Самарской области столкнулись с нехваткой зарплаты на основные нужды

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, хватает ли работникам Самарской области их заработной платы на покрытие основных нужд.

45% работников Самарской области, принимавших участие в опросе, сообщили, что их нынешней заработной платы недостаточно для основных трат – это на 14% больше, чем год назад (31%). Еще 39% признались, что зарплаты хватает с трудом (в прошлом году – 30%), и только 16% отметили, что их доход от работы вполне покрывает основные расходы (год назад – 39%).

Чаще всего о категоричной нехватке денег сообщали соискатели в возрасте 45-54 лет (47%). Среди представителей разных профессий те, кому недостаточно зарплаты на основные нужды, преобладают среди рабочего персонала (60%), а также среди медиков и госслужащих (по 51%). Те, кому зарплаты однозначно хватает, обычно встречаются среди ИТ-специалистов (43%), в сферах добычи сырья (41%) и высшего менеджмента (37%).

Треть (38%) из тех, кому с трудом или вообще не хватает средств на основные нужды, признает, что ему недостаточно более 20 тысяч рублей в месяц. Еще 26% хотели бы получать на 15-20 тысяч рублей больше, 21% – на 10-15 тысяч, 15% – в пределах 10 тысяч.

При нехватке денег 29% опрошенных предпочитают брать недостающую сумму в долг у родственников, друзей и коллег, 31% пользуются кредитной картой. Год назад к помощи близких прибегали 43% работников Самарской области, а к кредитке – 30%.

Кроме того, из-за проблем с деньгами 70% работников Самарской области склонны отказываться от путешествий, 66% – от покупки новой одежды и обуви, 55% – от интересного досуга. 30% готовы пожертвовать платной медициной и лекарствами, 25% отказываются от трат на образование.

От путешествий ради экономии готовы отказаться 73% госслужащих и 72% производственных специалистов, от новой одежды и обуви – начинающие специалисты (76%) и представители сферы искусства и медиа (74%). Тратами на интересный досуг чаще прочих готовы пожертвовать работники автобизнеса (59%) и HR-менеджеры (58%), на медицину и лекарства – рабочий персонал (36%) и представители образования и науки (33%).