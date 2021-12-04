41% жителей Самарской области считают лучшим отдыхом просмотр сериалов

171

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Самарской области и выяснила, как они представляют себе идеальный отдых от работы (в ходе опроса можно было выбрать несколько подходящих вариантов ответа).

На первом месте оказались путешествия в другие города и страны – такой отдых считают идеальным 66% жителей Самарской области. Чуть меньше, а именно 59%, считают, что лучший отдых от работы – это выезды на природу. Порядка 41% назвали просмотр фильмов и сериалов (ИТ-специалисты и административный персонал отвечали так чаще других), 50% - любимое хобби.

31% жителей региона считают лучшим отдыхом вечеринки с друзьями. По 13% уверены, что по-настоящему отдохнуть от работы помогают спорт или чтение – стоит отметить, что такие варианты ответов чаще всего встречаются среди молодых респондентов (18-24 лет).

Фото: pixabay.com