40% работников Самарской области помогает настроиться на рабочий день чашка кофе

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос соискателей Самарской области, чтобы выяснить какие утренние ритуалы помогают жителям региона настроиться на рабочий день.

40% респондентов Самарской области отметили, что кофе лучше всего помогает настроиться на рабочий день. Чаще других так отвечают представители индустрии развлечений и специалисты по управлению персоналом. В числе утренних ритуалов ещё трети работников – зарядка, пробежка и душ. Физические упражнения лучшим началом дня чаще всего считают топ-менеджеры, медработники и маркетологи. Ещё 20% работников региона предпочитают начинать свой день с просмотра новостей.

«Соблюдение привычных для каждого утренних ритуалов помогает взбодриться и настроиться на рабочий лад. Но несмотря на позитивное начало дня, случаи эмоционального и энергетического истощения по отношению к работе среди жителей Самарской области нередки. 62% работников региона отметили, что когда-либо были подвержены профессиональному выгоранию. Почти половине (48%) помог справиться с ним отпуск, 41% отметили, что решением стала смена работы», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.