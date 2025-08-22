4 проекта региона стали победителями Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»

84

На X Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» проходящем в Казани объявлены победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В этом году среди победителей – 4 проекта Самарской области, которые получат федеральное финансирование на преображение в 2026 году.

Сызрань – 107,1 млн рублей на благоустройство аллеи, ведущей к первой ГЭС Поволжья.

Новокуйбышевск – 99,5 млн рублей на реновацию сквера «Голубые ели».

Чапаевск – 99,5 млн рублей на обновление территории у Дворца культуры им. Горького.

Октябрьск – 76,5 млн рублей для благоустройства «Аллеи мечты» на ул. Ленина.

«382,6 миллиона рублей федеральных средств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет направлено в 2026 году на то, чтобы сделать наши города еще более комфортными и красивыми! Эта победа стала возможной благодаря слаженной работе муниципалитетов и правительства региона. Теперь главное грамотно реализовать эти проекты», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Конкурс и форум с 2018 года стали ключевыми инструментами государственной политики в сфере развития городской среды, а также платформой для обмена опытом между регионами России.

«Благоустройство общественных пространств – важный элемент развития регионов. Оно не только преображает города, но и улучшает качество жизни людей. Действенным инструментом в этой работе стал федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», запущенный по решению Президента. С 2019 года преобразовано почти 74 тыс. общественных и дворовых пространств, реализовано 926 проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Сегодня подведены итоги X юбилейного Всероссийского конкурса и IV конкурса для регионов Дальнего Востока. Победителями стали 294 проекта, в том числе 54 проекта в ДФО, которые будут реализованы в 2026-2027 годах. Среди проектов-победителей 123 парка, 41 набережная, 42 площади, 88 улиц и пешеходных зон. Это значит, что современных комфортных общественных пространств, в которых приятно проводить время с семьей и близкими, в нашей стране станет еще больше», – отметил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Всероссийский конкурс организуется Минстроем России с 2018 года по поручению Президента РФ. В 2025 году изменились правила его проведения: теперь в нём могут участвовать малые города и опорные населённые пункты с численностью населения до 5 тыс. жителей, а также исторические поселения федерального и регионального значения (кроме городов федерального значения). Кроме того, новые правила предусматривают снятие ограничений на участие в конкурсе для исторических поселений, являющихся административными центрами с населением до 300 тыс. человек. Расширение числа потенциальных участников позволило включить в конкурс дополнительно 15 городов.

Все поступившие на конкурс заявки были отобраны ведущими экспертами в области архитектуры, градостроительной политики, экономики, социологии, охраны объектов культурного наследия и археологии. В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций, сохранению культурно-исторического наследия и природного ландшафта, а также применению экологически безопасных строительных материалов. Итоговый отбор победителей провела Федеральная конкурсная комиссия под руководством Марата Хуснуллина.

«За время проведения конкурса отобрано 1609 проектов-победителей: 679 парков, 301 набережная, 262 площади, 367 улиц и пешеходных зон. Хочу отметить, что современная городская среда – это не только комфорт и удобство, но и новые рабочие места, и рост коммерческой активности. Огромная работа, проведенная за последние несколько лет, помогла не только создать еще больше комфортных, безопасных и красивых пространств, но и получить значительный экономический и социальный эффект. Благодаря совместной работе Правительства РФ, Минстроя России, регионов и экспертного сообщества в рамках конкурса 85 субъектов Российской Федерации получили почти 27 тысяч рабочих мест, а также свыше 6 тысяч объектов предпринимательской деятельности», – сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

С 2019 по 2024 годы Всероссийские конкурсы лучших проектов формирования комфортной городской среды проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», направленного на создание нового облика городов и обновление общественных пространств. С 2025 года реализация проекта продолжается в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году воплотились в жизнь 19 проектов-победителей конкурса.

