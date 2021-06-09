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4 проекта от Самарской области заявлены на всероссийский конкурс Budget4me.ru

9 июня 2021 19:45
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Жителей региона приглашают поддержать проекты.

4 проекта от Самарской области заявлены на V Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования, реализованных в 2020 году:

«Аллея ветеранов» - создание аллеи по ул. Специалистов в селе Георгиевка;

«Живи, родник» - благоустройство родника в селе Новое Мансуркино;

«Собачье счастье - бег, спорт, жизнь» - благоустройство площадки для дрессировки и выгула собак;

«Строительство Сквера во имя Покрова Божией Матери в селе Хворостянка, 2 очередь».

Эти проекты успешно реализованы в 2020 году в рамках Государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» (Губернаторский проект «СОдействие»).

Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования проводит Минфин Российской Федерации. Победители конкурса будут определены по четырем номинациям: «общественное участие», «общественное партнерство», «самый инновационный проект», «проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования».

В случае победы в V Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, у муниципалитетов появится дополнительная возможность поддержать инициативные проекты жителей по благоустройству и развитию территорий муниципальных образований. В качестве дополнительного финансирования проектов инициативного бюджетирования в следующем году, победители всероссийского конкурса получат из федерального бюджета по 100 тыс. рублей на реализацию дальнейших проектов, инициированных жителями.

Народное голосование за проекты продлится до 15 июня 2021 года на сайте.

Оставить голос могут только авторизованные пользователи. Для максимальной поддержки нашего проекта при голосовании необходимо оценить проект по шкале от 1 до 5 звезд, нажав на звезду «5».

 

 

 

Теги: Всероссийский конкурс инициативное бюджетирование

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