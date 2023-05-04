4 из 10 россиян оказались сладкоежками

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В очередном опросе ВЦИОМ россияне рассказали, сколько едят сладкого и чем любят полакомиться.

Выяснилось, что внушительная часть россиян с разной периодичностью любят полакомиться сладким. 4 из 10 опрошенных едят шоколад ежедневно. А каждый третий респондент - несколько раз в неделю.



Самой любимой сладостью россиян оказались конфеты. На втором месте - шоколад. После в рейтинге расположились печенье и торты, пирожные, булочные изделия и выпечка.



Интересно, что почти 60 % сладкоежек пытаются ограничить себя в этом удовольствии. А 38 % даже не задумываются о съеденном количестве, пишет Сова.