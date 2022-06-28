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4 июля в Самарской области стартует оформление Карты болельщика

28 июня 2022 16:12
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Самарская область вошла в число пяти регионов, первыми реализующих пилотный проект по оформлению Карты болельщика.

С 4 июля 2022 года в России стартует оформление Карты болельщика. Карту можно будет оформить в электронном виде в личном кабинете на Госуслугах, а её использование необходимо для посещения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-Лиги, а также финального матча Кубка России по футболу. Соответствующие изменения в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ вступили в силу с 1 июня 2022 года.

Самарская область вошла в число пяти регионов (Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи), первыми реализующих пилотный проект по оформлению Карты болельщика. До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы-участники Российской Премьер-Лиги: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж.

С 4 июля 2022 посещение официальных спортивных соревнований на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет возможно исключительно при наличии Карты болельщика. Карту должны иметь все участники спортивного мероприятия: зрители, гости, персонал, а также представители СМИ.

«Стадионы, принимавшие матчи Чемпионата мира по футболу 2018, имеют всё оборудование, необходимое для обеспечения корректной работы Карты болельщика. Первым большим турниром с использованием программы будет Чемпионат России по футболу – до конца года все стадионы Российской Премьер-Лиги будут обеспечены системой, позволяющей осуществлять доступ по Карте болельщика. Финал Кубка России также будет проведён с использованием Карты. Нам важно обеспечить высокий уровень сервиса и безопасность всех клиентских групп на соревнованиях», – отметил первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров.

При разработке Карты болельщика учтён опыт Паспорта болельщика или Fan ID. Этот формат хорошо зарекомендовал себя на прошедших в России Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года и Чемпионате Европы по футболу UEFA 2020 года. Эффективность системы была признана мировым экспертным сообществом.

«После проведённых в России международных соревнований всё больше болельщиков приходят на стадионы, многие посещают соревнования семьями. Важно, чтобы в этой сфере применялись самые прогрессивные технологии. Для этого разработана Карта болельщика – новый цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований. Такой формат совершенствует систему обеспечения безопасности на объектах спорта, делает более удобной систему допуска на объекты. Карта болельщика оформляется один раз через Госуслуги и остаётся в личном кабинете. Она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на Госуслугах, не предъявляя никаких дополнительных документов», – рассказал замглавы Минцифры России Олег Пак.

Самый простой способ получения Карты болельщика в Самарской области – это заполнение заявления в личном кабинете на портале Госуслуг. Для этого нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию в соответствующем разделе. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформить Карту болельщика могут их родители или законные представители в своём личном кабинете на портале Госуслуг. После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты болельщика. Сделать это можно во всех 678 окнах 56 офисов МФЦ 37 муниципальных образований Самарской области.

При обращении в МФЦ сотрудники центров проверяет правильность заполнения заявления, сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на Госуслугах, и подтвердят личность владельца Карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если Карты болельщика оформлялась на ребёнка, дополнительно необходимо при себе иметь свидетельство о рождении.

Номер Карты болельщика появится в Личном кабинете на портале Госуслуг – это уникальный числовой номер. При предъявлении номера Карты болельщика покупается билет на матч, а затем в личном кабинете на портале Госуслуг появится QR-код, содержащий информацию о матче и об обладателе билета, который необходимо предъявить при входе на стадион. QR-код можно распечатать самостоятельно либо скачать на телефон. На каждый купленный билет на посещение спортивных матчей будет формироваться новый QR-код. При покупке абонемента, на каждый матч будет сформирован свой QR-код.

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