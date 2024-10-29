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37% самарцев мечтают о поездках в беспилотном транспорте

29 октября 2024 09:35
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37% самарцев мечтают о поездках в беспилотном транспорте

Больше всего желающих пересесть в беспилотник — среди жителей Красноярска, Казани и Екатеринбурга, меньше всего — в Нижнем Новгороде и Перми. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

37% самарцев хотели бы ездить на беспилотном транспорте. Кроме того, 38% горожан пока не готовы пересесть в беспилотник, а 25% респондентов затруднились с ответом.

В целом по стране, 38% граждан готовы пересесть в беспилотный транспорт: «За ним будущее». Вдвое чаще об этом заявляют мужчины, чем женщины (51% против 26%). Лояльнее к передвижению на транспорте без водителей относится молодежь (52% респондентов до 34 лет против 21% среди тех, кому больше 45). Интерес к беспилотным авто растет с увеличением уровня дохода опрошенных: за только 29% среди россиян, зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц, а вот среди тех, чей доход более 100 тысяч рублей, таких уже 47%.

46% россиян не готовы пользоваться беспилотным транспортом. Каждый шестой затруднился с ответом.

За 3 года, прошедших с момента проведения аналогичного опроса, не желающих ездить на беспилотном транспорте стало больше на 9 п.п. Хотя пассажирские беспилотники активно тестируют, граждане не спешат отказываться от привычного способа передвижения: «Привычка всё держать под контролем мешает»; «Пересяду только после получения положительных результатов тестирования в течение нескольких лет».

Среди жителей городов-миллионников чаще других выражали готовность воспользоваться беспилотным транспортом жители Красноярска (45%), Казани и Екатеринбурга (по 44%), реже — респонденты из Перми и Нижнего Новгорода (по 35%). В Москве желающих ездить в беспилотных авто — 39%, в Санкт-Петербурге — 38%.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 377
Время проведения: 20—28 октября 2024 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

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