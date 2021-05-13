3500 студентов примут участие в фестивале «Российская студенческая весна»

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3500 студентов из 75 регионов России примут участие в финале XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде.

Пресс-конференция, посвященная фестивалю, прошла в четверг, 13 мая, в ТАСС.

В этом сезоне фестиваль проходил в три этапа. На первом участников ждали конкурсные отборы и фестивали студенческого творчества в образовательных организациях. В рамках второго этапа конкурсанты выступали на региональных фестивалях. А третий этап – финал – состоится в мае.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил:

«В течение шести дней, с 15 по 20 мая, 3500 студентов из 75 регионов России будут принимать участие в заключительном этапе фестиваля, который приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. В этом году в мероприятия различных этапов проекта вовлечены более 1200 образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Всего 75 регионов России. Так что на целую неделю Нижний Новгород станет точкой притяжения всей творческой молодежи страны».

В этом сезоне конкурс был разделен на 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика» и «Видео», «Арт». В проекте есть направления, а в них может быть несколько номинаций. В каждой номинации определяется собственный победитель, а наиболее яркие конкурсанты в рамках целого направления получают звание гран-призера.

Направление «Арт» было открыто в этом году впервые. Оно объединяет в себе такие номинации, как «Стрит-арт» и «Графический дизайн».

«Российская студенческая весна идёт в ногу со временем и задаёт конкурсные тренды, в том числе и в сфере креативных индустрий. Конкурсных направлений в этом году у нас 10, и в них появилось сразу 10 номинаций-«новичков». В «Стрит-арт», например, участникам предстоит представить свои художественные проекты, исполненные на двухметровых деревянных матрешках. Лучшие работы станут даром Нижнему Новгороду в честь 800-летия и будут размещены в качестве арт-объектов на улицах города. При этом экспертами направления «Арт» выступают художники еще одного нашего проекта – «Культурный код», – отметил Алексей Комиссаров.