35% самарцев согласились бы на «черную» зарплату

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

В настоящее время, когда на рынке труда наблюдается дефицит кадров, соискатели стали более требовательными. 46% респондентов не будут рассматривать предложения о работе с неофициальным оформлением или «серой» зарплатой. В противовес им 35% опрошенных выразили готовность принять такие условия.



Мужчины чаще женщин готовы работать неофициально или полуофициально: 42% против 29% соответственно. Самарцы в возрасте от 35 до 44 лет соглашаются на подобные условия чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (48%). Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей выражали готовность рассмотреть работу с «серой» или «черной» оплатой чаще тех, кто зарабатывает больше (42%).



Время проведения: 27 мая — 11 июня 2024 года