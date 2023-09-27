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Среди тех, кто не брал отпуск этим летом, ровно половина заявила, что причиной такого решения стало плохое материальное положение.
35% россиян не брали отпуск прошедшим летом
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35% россиян не брали отпуск прошедшим летом

27 сентября 2023 18:14
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Среди тех, кто не брал отпуск этим летом, ровно половина заявила, что причиной такого решения стало плохое материальное положение.

Самым популярным ответом на вопрос, как отдыхали россияне этим летом, стал ответ "не брали отпуск", показал опрос ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Согласно данным опроса, 35% респондентов, говоря о прошедшем лете, поделились, что не брали отпуск, 26% - проводили время на даче, 23% опрошенных были на каникулах, но при этом оставались дома, 13% - отдыхали в другом городе.

Исходя из результатов исследования, чаще всего отпуск не брали мужчины - 43%. Большинство из них составляют люди среднего возраста (45-59 лет) - 39%. Среди женщин 28% не отдыхали этим летом.

Среди тех, кто не брал отпуск этим летом, ровно половина заявила, что причиной такого решения стало плохое материальное положение.

Телефонный ежедневный опрос ВЦИОМ был проведен 16 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статпогрешность 2,5%.

 

Фото:   ru.freepik.com

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