34% жителей Самары готовы изменить стиль по совету второй половинки

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Традиционно ноябрь — период распродаж и сезон активной подготовки к зиме. По данным платформы, на различных акциях вроде Чёрной пятницы в ноябре россияне планируют потратить порядка 22 тысяч рублей. Специалисты Авито узнали, покупка каких вещей вызывает основные сложности у большинства, к чьему мнению многие прислушиваются и чьи советы чаще всего помогают подбирать гардероб.

Большинство жителей Самары обращаются за советом перед покупкой одежды и чаще всего в такой ситуации интересуются мнением второй половинки (55%) и продавцов-консультантов (27%). К стилисту обращаются лишь 2%.

Сложнее всего участникам опроса (32%) дается выбор верхней одежды — например, курток и пуховиков — и понимание, хорошо ли «села» вещь (52%).

Праздничный наряд опрошенным выбрать проще, чем верхнюю одежду и зимнюю обувь (26% против 32%).

Жители Самары в основном советуются со второй половинкой

Поиск и выбор одежды далеко не каждому дается легко. Поэтому большинство респондентов (78%) обращаются за советом к близким. 13% делают это каждый раз, 34% — часто, но при этом могут выбрать самостоятельно, а 31% — очень редко. В основном опрошенные советуются с супругами и романтическими партнерами (55%). К продавцам-консультантам за помощью в выборе обращаются 27%. 25% интересуются мнением лучшего друга или подруги, 12% — мнением мамы, а 2% — прислушиваются к рекомендациям стилиста.

Побудить сменить образ и начать одеваться по-другому 34% самарчан может мнение второй половинки. Примечательно, что так ответили 32% мужчин и 24% женщин. 13% молодежи готовы прислушаться к мнению друзей, а 16% респондентов старше 55 лет примут во внимание мнение своих детей. Однако 41% категорично ответили, что на их стиль не может повлиять ничье мнение, причем чаще так отвечали опрошенные старше 45 лет.

Сложнее всего выбирать пуховики и куртки

Респонденты признаются, что труднее всего им дается выбор верхней одежды — пуховиков, курток, пальто. Так ответили 32%.

26% жителей Самары испытывают трудности с выбором праздничного наряда, причем женщины так отвечали почти в три раза чаще мужчин (32% против 11%). Повседневную одежду, такую как джинсы, худи и джемперы, напротив, сложнее выбирать мужчинам (16% против 11% женщин). Не испытывают никаких трудностей с выбором одежды треть мужчин (36%) и четверть женщин (24%).

На третьем месте — ботинки, сапоги и другая обувь на холодное время года (24%).

Какие трудности испытывают при выборе одежды

Самым сложным в выборе одежды жители Самары считают необходимость определить, хорошо ли «сидит» вещь — так ответили 52% опрошенных. 21% не могут понять, подходит ли им расцветка, 15% не знают, где искать подходящую одежду, а 13% признаются, что не умеют сочетать вещи между собой.

Сколько тратят

Опрос показал, что большинство участников опроса (54%) покупают одежду по мере необходимости. Среди возрастных групп так чаще всех поступают респонденты старше 65 лет (68%), а реже всех — молодежь в возрасте 18-24 лет (46%). При этом наибольшая доля опрошенных тратится на одежду не каждый месяц (43%). До 5 000 ежемесячно уходит на вещи у 15% респондентов, от 5 000 до 10 000 — у 35%, а больше этих сумм тратят 6%.