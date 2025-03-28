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34% мужчин не против того, чтобы их спутница приносила домой больше денег

28 марта 2025 13:05
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34% мужчин не против того, чтобы их спутница приносила домой больше денег

Большинство опрошенных россиянок (64%) выразили мнение, что мужчина должен зарабатывать больше. В то же время наибольшая доля представителей сильного пола (35%) считает, что главное — общий бюджет, и не так важно, кто зарабатывает больше. Об этом говорится в результатах исследования дейтинг-сервиса Mamba, с которыми ознакомились «Известия» 28 марта.

При этом 34% респондентов мужского пола не против того, чтобы их спутница приносила домой больше денег, среди дам такую позицию разделяют только 13%.

Каждый второй мужчина (51%) даже испытывал бы гордость за партнершу с высоким доходом. В то время как 37% заявили, что их это вообще не волнует. И только 10% признались, что ощущали бы неловкость.

Женщины чаще смущаются из-за финансового превосходства — подавляющее большинство (76%) уже имело опыт отношений, где их зарплата превышала доход мужчины, и почти половина (47%) чувствовала себя некомфортно в такой ситуации. Лишь треть (29%) не испытывала в связи с этим никаких проблем.

«Узнав на ранних этапах знакомства о более высоком заработке девушки, подавляющее большинство мужчин (88%) продолжит общение как ни в чем не бывало. Дамы оказались требовательнее: узнав о более низком заработке мужчины, 62% готовы дать шанс отношениям, если кавалер способен красиво ухаживать, а четверть сразу ставит крест на романе с менее обеспеченным партнером», — говорится в результатах исследования.

В вопросе финансовых вложений 79% россиянок настаивают, что платить должен мужчина, даже если денег у него меньше. Мнения мужчин разделились поровну: 46% поддерживают такой подход и столько же выступают за равное участие в расходах.

«Если дама зарабатывает больше, больше половины (66%) мужчин считают справедливым помогать ей с домашними делами. Однако треть уверена, что размер зарплаты не должен влиять на то, кто моет посуду и пылесосит. Женщины мыслят схожим образом: 61% ожидают помощи по дому от партнера с меньшим доходом, а 39% не связывают бытовые обязанности с финансами», — отметили эксперты.

Теги: Опрос

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