33 года назад впервые поднялся в небо первый в мире самолет на криогенном топливе

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Сердце уникального самолета - двигатель НК-88 - сегодня хранится в Самарском университете им. Королёва

33 года назад, 15 апреля 1988 года совершил первый полет самолет Ту-155, силовая установка которого работала на криогенном топливе – жидком водороде. Не имевший в то время мировых аналогов двигатель НК-88 был создан в Самаре, в двигателестроительном конструкторском бюро под руководством академика Николая Дмитриевича Кузнецова.

В основной состав инженеров, работавших над этим двигателем, вошли выпускники Куйбышевского авиационного института (сейчас Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва).

Ту-155 стал первым в мире самолетом, использовавшим водородное топливо. Он успешно прошел комплекс испытаний, совершив более ста перелетов. Среди них несколько международных, в том числе в немецкий Ганновер на конференцию по проблемам использования криогенного топлива в авиации.

В настоящее время двигатель НК-88 является экспонатом Центра истории авиационных двигателей Самарского университета. Для разного рода экспериментов было изготовлено порядка десяти экземпляров уникального водородного двигателя.